ПРООН запускает онлайн-курс по устойчивому развитию для бизнеса

Украинские предприниматели, которые стремятся перейти от линейной к циркулярной экономике, теперь могут пройти новый онлайн-курс, который поможет трансформировать бизнес-модель на соответствующую принципам устойчивого развития.

Курс "Як діяти далі: бізнесу про сталий розвиток" запущен Программой развития ООН (ПРООН) в Украине. Его цель — помочь малому и среднему бизнесу интегрировать цели устойчивого развития ООН в свои стратегии развития.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева заявила, что бизнесу не нужно выбирать между экономическим успехом и принципами устойчивого развития. "Приватный сектор может быть социально и экологически ответственным, одновременно оставаясь успешным бизнесом и способствуя достижению 17 целей устойчивого развития", — говорит Герчева.

Она также добавила, что интегрируя цели устойчивого развития в свои стратегии развития, бизнес может помочь в решении целого ряда проблем — от продовольственного кризиса и климатических изменений до рационального использования природных ресурсов и ответственного производства и потребления.

"Во всем мире ответственные компании становятся агентами изменений, инвестируя в общество и защиту планеты, выстраивая партнерство с властью и общественностью. В Украине бизнес также играет решающую роль в достижении прогресса в реализации национальной программы развития и приоритетов страны", — отметила постоянный представитель ПРООН в Украине.

Программа курса состоит из четырех модулей, в каждом из которых даны комментарии экспертов, практические советы, приведена европейская практика внедрения целей устойчивого развития малым и средним бизнесом. Те, кто успешно пройдут курс, получат соответствующий сертификат.

Курс разработан в рамках проекта "Онлайн-образование для устойчивого развития", который реализовывает Программа развития ООН в Украине при финансовой поддержке правительства Германии, предоставленной через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. В рамках проекта разработаны еще два онлайн-курса по устойчивому развитию: для общественных активистов и для государственных служащих. Все они — бесплатные и доступны на украинских образовательных платформах.

Партнерами курса для малого и среднего бизнеса выступила Львовская бизнес-школа Украинского католического университета и неправительственная организация Prometheus.

Напомним, 25 сентября 2015 года в Нью-Йорке состоялся исторический саммит ООН. Его результатом стало принятие мировыми лидерами Резолюции "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года". Этот документ фактически определил новые ориентиры мирового развития, которые способствуют экономическому росту, рациональному природопользованию и решению ряда социальных проблем. Эти ориентиры отражены в 17 целях устойчивого развития.

Украина также присоединилась к глобальному процессу. В сентябре 2017 года был презентован национальный доклад "Цели устойчивого развития Украины", а 30 сентября 2019 указом президента "О целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года" устойчивое развитие было определено как единственно возможный путь развития отечественной экономики и общественных институтов, что способствует росту уровня и качества жизни граждан, соблюдению их прав и свобод.