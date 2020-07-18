Образование и карьера 6 минут назад

Три обучающее программы, которые помогут выйти из карантина

Константин Круглов, соучредитель Института психологии и предпринимательства, о трех главных тенденциях в сфере образования и о том, как выйти из карантина, подняв планку над самим собой

Константин Круглов, соучредитель Института психологии и предпринимательства Константин Круглов, соучредитель Института психологии и предпринимательства
Константин Круглов, соучредитель Института психологии и предпринимательства

Обучение — неотъемлемая часть успешного будущего и в этом уже ни у кого не возникает сомнений. Но почему обучение обучению рознь и на каких китах стоит сегодня мир образования и саморазвития?

Экономический спад в мире и Украине, в частности, вызванный последствиями COVID-19, изменил не только рынок труда, но в корне поменял множество привычных вещей, среди которых психология обновленного человеческого мировоззрения занимает едва ли не первое место.

Кратко и по делу в Telegram

Lockdown усилил тенденцию развития форм дистанционного обучения. За период пандемии сфера образовательных проектов захлебнулась в обилии обучающих программ, дистанционных курсов и тренингов. Исследования научного сообщества Института психологии и предпринимательства выявили три главные тенденции в сфере образования, которые способны в будущем обеспечивать опережающую подготовку научно-образовательной, управленческой и культурной элиты Украины.

Итак, отправной точкой нового витка посткризисного профессионального развития украинцев станут:

Междисциплинарность, как развитие креативности ума

Одним из важных аспектов является междисциплинарность — своего рода стирание искусственных границ между дисциплинами, науками. Это та тенденция, которая определяет будущее образования, потому что на стыке нескольких дисциплин мы находим новые решения, развивая креативность ума. Междисциплинарность — это тот интеллектуальный лифт, который доставляет нас в точку прорыва к новым горизонтам знаний.

Психология, как постижение осознанности

В основе любого человеческого решения лежит его психика, душа. И это нельзя не понимать или не учитывать. Поэтому те люди, которые хотят понимать, что происходит в социуме, стране, понимать себя, достигать результатов — они должны понимать психологию. В первую очередь для того, чтобы быть счастливыми, а также эффективными, результативными, и адекватными гражданами своей страны.

Читайте также:
Как выйти из современного кризиса: Настоящая жизнь или логика выживания?

Гибкость в восприятии перемен

Незашоренность, нефиксированность — одно из самых важных качеств человека, особенно в современном мире. Быстро меняющаяся информация, условия окружающего мира, очень серьезный информационный посыл, я бы даже сказал давление, требует от человека гибкости, определенной дистанции от информации. Это необходимо для того, чтобы принимать решения и не зацикливаться на прежних установках.

Эти тенденции лежат в основе обучающих программ, которые помогут украинцам выйти из карантина, подняв планку над самим собой. Выйти на следующую ступень мотивации, собственных амбиций, где на верхушке стоит самореализация.

Одно из главных стремлений — раскрыть в себе важные стороны, творческие проявления, реализовать то, ради чего ты родился. Этот краеугольный мировоззренческий элемент позволяет человеку найти себя, свой проект, реализовать себя в том, в чем он хорош.

Для каждого человека — это непростой путь, но единственно верный, который делает его счастливым. А счастливый человек — это счастливое общество, где другой мир и другие ценности.

Константин Круглов, соучредитель Института психологии и предпринимательства

Страница в Facebook 

 

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как выйти из современного кризиса: Настоящая жизнь или логика выживания?
Как выйти из современного кризиса: Настоящая жизнь или логика выживания?
Антикризисный менеджмент: как оперативно разработать новый план в ответ на перемены
Антикризисный менеджмент: как оперативно разработать новый план в ответ на перемены
Психология для бизнеса: тройной win-win эффект или как завоевать лояльность потребителя
Психология для бизнеса: тройной win-win эффект или как завоевать лояльность потребителя
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: как выходят из карантина рестораны и бьюти-индустрия / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Спустя 16 лет студент, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером "Укрзализныци"

  3. Украина подписала безвизовый режим с еще одним государством

  4. Российские буксиры сегодня начнут работать в украинском государственном порту

  5. В Админсуде Киева обыски по делам Майдана, судье Вовку объявили подозрение

Загрузка...