Три обучающее программы, которые помогут выйти из карантина

Обучение — неотъемлемая часть успешного будущего и в этом уже ни у кого не возникает сомнений. Но почему обучение обучению рознь и на каких китах стоит сегодня мир образования и саморазвития?

Экономический спад в мире и Украине, в частности, вызванный последствиями COVID-19, изменил не только рынок труда, но в корне поменял множество привычных вещей, среди которых психология обновленного человеческого мировоззрения занимает едва ли не первое место.

Lockdown усилил тенденцию развития форм дистанционного обучения. За период пандемии сфера образовательных проектов захлебнулась в обилии обучающих программ, дистанционных курсов и тренингов. Исследования научного сообщества Института психологии и предпринимательства выявили три главные тенденции в сфере образования, которые способны в будущем обеспечивать опережающую подготовку научно-образовательной, управленческой и культурной элиты Украины.

Итак, отправной точкой нового витка посткризисного профессионального развития украинцев станут:

Междисциплинарность, как развитие креативности ума

Одним из важных аспектов является междисциплинарность — своего рода стирание искусственных границ между дисциплинами, науками. Это та тенденция, которая определяет будущее образования, потому что на стыке нескольких дисциплин мы находим новые решения, развивая креативность ума. Междисциплинарность — это тот интеллектуальный лифт, который доставляет нас в точку прорыва к новым горизонтам знаний.

Психология, как постижение осознанности

В основе любого человеческого решения лежит его психика, душа. И это нельзя не понимать или не учитывать. Поэтому те люди, которые хотят понимать, что происходит в социуме, стране, понимать себя, достигать результатов — они должны понимать психологию. В первую очередь для того, чтобы быть счастливыми, а также эффективными, результативными, и адекватными гражданами своей страны.

Гибкость в восприятии перемен

Незашоренность, нефиксированность — одно из самых важных качеств человека, особенно в современном мире. Быстро меняющаяся информация, условия окружающего мира, очень серьезный информационный посыл, я бы даже сказал давление, требует от человека гибкости, определенной дистанции от информации. Это необходимо для того, чтобы принимать решения и не зацикливаться на прежних установках.

Эти тенденции лежат в основе обучающих программ, которые помогут украинцам выйти из карантина, подняв планку над самим собой. Выйти на следующую ступень мотивации, собственных амбиций, где на верхушке стоит самореализация.

Одно из главных стремлений — раскрыть в себе важные стороны, творческие проявления, реализовать то, ради чего ты родился. Этот краеугольный мировоззренческий элемент позволяет человеку найти себя, свой проект, реализовать себя в том, в чем он хорош.

Для каждого человека — это непростой путь, но единственно верный, который делает его счастливым. А счастливый человек — это счастливое общество, где другой мир и другие ценности.

Константин Круглов, соучредитель Института психологии и предпринимательства

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