Рада приняла в первом чтении законопроект об освобождении инвесторов от налогообложения

Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.

Соответствующее решение на заседании парламента в четверг, 3 сентября, поддержали 273 народных депутата, передает УНН.

Указано, что законопроект разработан с целью стимулирования привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности Украины, а также роста конкурентоспособности экономики Украины из-за введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов.

В частности, документом предлагается:

- с 1 января 2021 года до 1 января 2035 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу инвестором на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями;

- освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятие инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора;

- предоставить право органам местного самоуправления устанавливать ставки платы за землю за земельные участки, используемые в рамках реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями в меньшем размере или вообще освободить от уплаты налога.

Ранее Верховная Рада сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в проект закона №3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, поданный президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что создание "свободных экономических зон" на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса.