Неотложные вопросы: чего ожидает бизнес от осенней сессии Верховной рады?

Верховная Рада снова собирается в сессионном зале, и ожидания бизнес-сообщества от сессии парламента, как всегда, очень высокие.

Мы всецело поддерживаем настрой сессии на реформы в стране. При этом хочется подчеркнуть, что сфера фондового рынка не менее других заслуживает пристального внимания и реформ. Ниже я объясню, почему. На мой взгляд, в ходе сессии парламента необходимо уделить внимание реформам, связанным в широком смысле с фондовым рынком и пенсионной системой.

Украине срочно нужно начинать пенсионную реформу и готовить введение накопительной пенсионной системы. Это даст толчок не только будущим выплатам пенсий для жителей страны, но и создаст основания для развития фондового рынка Украины.

Важно определить те ключевые государственные предприятия, которые подлежат приватизации и которые стоит приватизировать путем IPO. Это также подтолкнет развитие фондового рынка и предоставит возможность украинским гражданам приобрести акции украинских компаний. В этих компаниях некоторые из граждан наверняка даже работают. Это Нафтогаз Украины, Укрпочта, Укрзализныця и пр.

Стоит упомянуть, что сейчас идёт работа над проектом нового Закона "Об акционерных обществах". Его пока что нет в повестке сессии. Но ожидается, что осенью 2020 года обновленную версию этого закона представят ко 2-му чтению. Обновленная версия приведет нормы закона об акционерных обществах в соответствие с лучшими мировыми практиками и общепринятыми правилами. Уверен, что это сможет повысить позиции Украины в рейтинге Doing Business мирового банка.

Для успешного развития фондового рынка Украины также необходимо расширить полномочия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чтобы она могла осуществлять эффективный надзор над деятельностью участников рынка. В частности комиссия должна иметь право проводить расследования, конечно же при соблюдении всех процессуальных норм и стандартов, принятых в цивилизованном мире для подобных проверок. Такие полномочия были предусмотрены законопроектом 6303, который находится на рассмотрении парламента уже несколько лет.

Также нужно обновить законодательство об институтах совместного инвестирования, которое, откровенно говоря, устарело. Насколько мне известно, проект соответствующего закона уже разрабатывается. Вместе с ним будут также повышаться требования к профессиональным участникам фондового рынка, а именно к торговцам ценными бумагами, компаниям по управлению активами, фондовым биржам и прочим участникам. В этом контексте недавно принятый закон о рынках капитала совершил большой прорыв. Это большая победа, что парламент его принял, а Президент подписал.

Ну и наконец, важнейшим фактором стимулирования инвестиций в украинские ценные бумаги, в частности акции, будет благоприятное налогообложение операций по их купле-продаже. Здесь может быть уместным опыт, например, Люксембурга, который освобождает от налогообложения прибыль от продажи акций, если инвестор владеет ими не менее определённого срока, минимум 1 год.