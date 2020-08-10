Шмыгаль поддерживает создание свободных экономических зон на Донбассе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что создание "свободных экономических зон" на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса..., который придет на территории, временно оккупированные на сегодня, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, у нас есть несколько направлений. Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Виденье и концепция на сегодня есть", — рассказал Шмыгаль.

По его словам, конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят.

При этом глава правительства уточнил, что зоны приоритетного развития — это 15-20-километровая зона в пределах от линии разграничения.

"Зоны приоритетного развития — это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границе от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", — пообещал Шмыгаль.

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Ранее издание Vox Ukraine внесло в перечень 7 крупнейших экономических ошибок власти за период независимости создание свободных экономических зон и территорий приоритетного развития, что сопровождалось предоставлением льгот и преференций.

Утверждается, что налоговые льготы СЭЗ и ТПР превышали поступления в бюджет от их деятельности, искривлялся экономический ландшафт, происходил уход от налогообложения.

Как сообщалось, Украина рассматривает возможность введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс.