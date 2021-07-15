Рада упростила присоединение к электросетям

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5009 об упрощении присоединения к электрическим сетям. За это решение проголосовали 347 депутатов от всех фракций и групп (воздержался лишь один — Юлий Иоффе от ОПЗЖ).

Согласно пояснительной записке к документу, он предусматривает возможность разработки проектов землеустройства по отводу участков из земель государственной и коммунальной собственности в пользование для размещения и эксплуатации линейных объектов энергетической инфраструктуры без получения у властей разрешения.

Также предусмотрено применение принципа молчаливого согласия при утверждении соответствующими органами власти проектов землеустройства по отводу земли и предоставлении их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергетической инфраструктуры.

Закон сокращает срок внесения изменений в данные Государственного земельного кадастра до одного дня и урегулирует вопрос предоставления отказов в госрегистрации земучастка в кадастре.

Документ урегулирует понятие линейного объекта энергетической инфраструктуры, определяя, что им признается комплекс объектов, включая наземные, надземные и подземные, связанные воздушными и кабельными линиями и предназначенные для передачи и распределения электроэнергии, а также здания и сооружения площадью до 40 квадратных метров, в том числе, но не исключительно, электроподстанции, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и устройства, сооружения опорных конструкций, вспомогательное оборудование, связанные с ними единым технологическим процессом, обеспечивающим безопасную и надежную эксплуатацию, производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии.

Кроме того, определяется четкая и прозрачная процедура заключения договора об установлении земельного сервитута на земучастках государственной и коммунальной собственности.

Устанавливается, что разработка и согласование проектной документации линейной части присоединения электроустановок заказчика мощностью до 1 МВт, отвода земучастков для их размещения осуществляется оператором систем распределения.

Вводится механизм "единого окна" для представления заказчиками и разработчиками проектной документации на строительство, реконструкцию и/или техническое переоснащение электросетей внешнего электроснабжения электроустановок заказчика, на согласование с заинтересованными сторонами, в том числе с органами власти, предприятиями, учреждениями и организациями проектной документации.

Закон предусматривает возможность строительства линейных объектов энергоинфраструктуры на землях государственной и коммунальной собственности без необходимости их отвода, в случае если такое строительство осуществляется в соответствии с градостроительной документацией.

Отменяется необходимость получения разрешения на нарушение элементов благоустройства при проведении строительно-монтажных работ по строительству линейных объектов энергоинфраструктуры. Вместо него вводится механизм уведомления о начале выполнения таких работ.

Также отменяется необходимость согласования материалов топографо-геодезических работ с органами власти и необходимость оценки экологического воздействия при строительстве кабельных линий.

Помимо этого, расширяется перечень субъектов, которые обязаны осуществлять обнародование геопространственных данных, имеющиеся в их распоряжении и владении.

Документ предусматривает ответственность операторов системы распределения и системы передачи за необнародования информации о величине коэффициентов загрузки трансформаторных подстанций основной сети оператора систем распределения напряжением 35-110(154)кВ и информации о линии электропередачи и трансформаторные подстанции напряжением 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ с привязкой к географическим данным и за предоставление необоснованного отказа в присоединении электроустановок заказчиков к электросетям.

Кроме того, предусматривается ответственность чиновников и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций за несвоевременное согласование или несогласование проектной документации.

Напомним, что с июня вступил в силу ряд изменений в Кодекс систем распределения, которые упрощают процедуру присоединения к сетям распределительных компаний (данный кодекс считается актом Нацкомиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг, а не законодательным актом, принимаемым Верховной Радой).