Расходы украинцев на лекарства продолжают расти

В Украине продолжают расти продажи лекарств через аптеки. Об этом сообщает аналитическая компания "Бизнес кредит".

За 11 месяцев 2016 года аптечные продажи в денежном выражении выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 51,073 млрд грн. При этом растут продажи и в натуральном выражении. За указанный период аптечные продажи увеличились на 12% — до 1,289 млрд упаковок.

По данным компании розничные продажи лекарственных средств в январе-ноябре в денежном выражении возросли на 20% — почти до 41,778 млрд грн, в натуральном выражении — на 12%, до 798 млн упаковок.

Если взять показатели ноября 2016 года, то аптечные продажи лекарств возросли на 24% по сравнению с ноябрем 2015 года — до 4,361 млрд грн. В деньгах продажи выросли на 16% — до 78,688 млн упаковок в натуральном.

Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины в ноябре 2016 года составила 42,1 грн, лекарств — 55,4 грн за упаковку.