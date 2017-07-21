Реформа "Укрпочты": Игорь Смелянский о своих достижениях за год

Год назад в "Укрпочту" пришла новая команда управленцев во главе с Игорем Смелянским, которая поставила себе амбициозные цели превратить большое малоэффективное госпредприятие в компанию, отвечающую требованиям времени.

По словам самого и. о. генерального директора ПАО "Укрпочта" Игоря Смелянского его главным достижением за год является фактическое завершение корпоратизации предприятия, которая была проведена за восемь месяцев и завершилась в начале июля подписанием акта о передаче имущества.

Корпоратизация, по словам Игоря Смелянского, в первую очередь дает возможность предприятию более эффективно распоряжаться своей недвижимостью. Так, в предыдущие годы предприятие зарабатывало около 10 млн грн на сдаче своих помещений в аренду, однако 70% дохода от сдачи недвижимости уходило в Фонд госимущества. Сейчас же "Укрпочта" получила право распоряжаться этими средствами и планирует сдавать в аренду свои помещения на площадке ProZorro Sales.

В то же время, как отметил глава почтового оператора, для продажи имущества компании необходимо разрешение правительства, так как "Укрпочта" входит в перечень стратегических предприятий страны. По словам Игоря Смелянского, такая возможность у компании появится не ранее следующего года.

Также себе в актив команда Игоря Смелянского записала тот факт, что за год в "Укрпочте" не было проведено массовых сокращений персонала и не закрывались отделения. При этом на 95% обновился управленческий персонал, а филиалы получили новых руководителей.

На предприятии поменялась и система оплаты труда — была упразднена так званая "уравниловка" и размер заработной платы сотрудника теперь зависит от его эффективности на рабочем месте. "Когда я пришел было так: кого любят — получает деньги, кого не любят — не получает. Сейчас абсолютно все сотрудники головного офиса имеют индивидуальные показатели эффективности, и премия выплачивается в зависимости от выполненных заданий", — рассказал гендиректор "Укрпочты". Подобную систему планируют распространить на все региональные отделения.

По словам Смелянского, предприятие за этот год активно инвестировало в инфраструктуру, в том числе в обновление автопарка и компьютерной техники, а также в ремонт отделений. Также более 1 тысячи отделений были переведены на рабочий режим без перерыва на обед, чтобы уменьшить очереди.

За год предприятие также продемонстрировало рост по ключевым показателям своей деятельности. В частности, на 33% вырос объем посылок, на 22% — прием платежей и на 36% — торговля товарами. Несмотря на рост объема посылок, этот сегмент в компании на много порядков меньше, чем у ближайшего конкурента предприятия. "Касаемо посылок, то "Укрпочта" в посылках — это стартап. Если мы в прошлом году отправили 18 млн посылок, наш конкурент — 120 млн. Если мы заработали 300 млн грн, наш конкурент — 5,5 млрд", — признает Игорь Смелянский. Кроме того, предприятие уменьшило на 35% объем выплат пенсий, что для "Укрпочты" существенно, так как 45% всего дохода компании приносят финансовые услуги.

Планы

В ближайшее время начнется создание системы корпоративного управления и формирование наблюдательного совета компании, в который войдут семь человек, отобранных на конкурсной основе.

В "Укрпочте" также подтвердили ранее озвученные цели об увеличении годовой выручки с 4,4 до 13 млрд грн в течение пяти лет. При этом компания подкорректировала свои планы по доходу на 2017 год. "На этот год более амбициозные планы, чем предполагалось — вместо 5,5 млрд грн выручки мы рассчитываем достичь 6,4 млрд", — подчеркнул Смелянский. В частности, руководство рассчитывает увеличить доход за счет сдачи в аренду недвижимости с 10 до 100 млн грн в этом и последующем году, а также нарастить объемы доставки посылок. Так, на данный момент ведется работа с Государственной фискальной службой для того, чтобы почтовый оператор был "в одинаковых условиях с другими компаниями". "Сейчас мы напрямую не можем сотрудничать с Aliexpress, а только с другими почтовыми операторами. То есть посылки из Китая мы доставляем через Эстонию", — пояснил Смелянский.

Кроме того, не отказываются в "Укрпочте" и от идеи о создании почтового банка, которую ранее поддерживали и предыдущие руководители. Так, был подготовлен законопроект № 6601 "О внесении изменений в законодательство относительно финансовых услуг в отрасли почтовой связи", принятие которого разрешит почтовому оператору открывать счета. На предприятии надеются, что такая возможность поможет расширить им свои финансовые услуги, в том числе в сельской местности, что, в свою очередь, позволит зарабатывать и содержать преимущественно убыточные отделения в селах.

Также в планах "Укрпочты" на ближайший год — инвестиции в инфраструктуру, внедрение отделений нового формата, запуск мобильных отделений, введение постоплаты за доставку посылок, запуск нового сайта и мобильного приложения.