Ровенский льнокомбинат откроет в 2017 году 10 магазинов

09 февраля 2017, 11:23
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

На данный момент Ровенский льнокомбинат развивает сеть бутиков под названием GOLDI. Сейчас сеть магазинов состоит из 18 торговых точек

Ровенский льнокомбинат откроет в 2017 году 10 магазинов | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Ровенский льнокомбинат планирует открыть 10 магазинов Goldi в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба компании UTG — эксклюзивного брокера ТРЦ Lavina Mall со ссылкой на собственницу торговой марки GOLDI Галину Червонюк.

В частности, одна из торговых точек ТМ Goldi откроется в столичном торгово-развлекательном центре Lavina Mall.

"На 2017-й год запланировано открытие не менее 10 локаций в разных областях Украины. Кроме этого, GOLDI планирует существенно расширить линейку существующих коллекций, а также запустить производство джинсов", — говорится в сообщении.

Сейчас сеть магазинов состоит из 18 торговых точек в Киеве, Ровно, Луцке, Львове, Черкассах, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Хмельницком, Житомире, Чернигове, Одессе и Полтаве.

В магазинах представлен ассортимент мужской и женской одежды как спортивного, так и классического стиля, которая производится на мощностях Ровенского льнокомбината. Предполагается, что ассортимент нового магазина в ТРЦ Lavina Mall будет состоять из 800 товарных позиций, а в перспективе количество наименований достигнет 1000 единиц.

По материалам: Ukrainian retail association
Раздел: > >
Теги: ритейл , одежда , ровно

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Ровенский льнокомбинат откроет в 2017 году 10 магазинов | Потребрынки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.91
EUR EUR - - 28.7
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.27 12.4
Киевская область 22.4 10.59
Львовская область 22.11 11.91
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.