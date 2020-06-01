Бизнес 40 минут назад

ROZETKA открывает точку выдачи в Днепре

Из-за увеличенного спроса компания продолжает расширяться

Фото: пресс-служба ROZETKA Фото: пресс-служба ROZETKA
Фото: пресс-служба ROZETKA

Крупный украинский онлайн-ритейлер продолжает расширяться в регионах. Так, 1 июня ROZETKA открывает новую точку выдачи в городе Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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Точка выдачи занимает площадь 250 кв. метров и объединяет зону выдачи интернет-заказов с витринами для актуальных и популярных товаров (продукты, мелкая электроника). Их можно приобрести через экспресс-кассу.

Также расположена примерочная и отдел сервисной поддержки, где можно оформить возврат или замену товара, воспользоваться услугами ремонта или настройки электроники. 

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"За последние несколько месяцев в ROZETKA появилось много новых клиентов, которые ранее не покупали онлайн. Подавляющее большинство из них составляют жители регионов", — комментирует директор по маркетингу ROZETKA Евгений Образок.

Первая точка выдачи онлайн-ритейлера в регионе открылась несколько недель назад. 

Напомним, что Rozetka открыла первый шоу-рум в Западной Украине.

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