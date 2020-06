Саммит лидеров ООН: о запросе на траснформационных менеджеров и устойчивости в стратегиях

Здоровье, неравенство и изменение климата — три беспрецедентных и взаимосвязанных глобальных кризиса были в центре внимания участников United Nations Global Compact Leaders Summit. 26 часов непрерывной виртуальной программы включали более 100 глобальных, региональных и локальных сессий, участие в которых приняли более 20 тысяч человек из 180 стран.

Свой взгляд на кризисные вызовы высказали Канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Ботсваны Мокветси Масиси, Колумбии Иван Дуке Маркес , Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада и Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, сообщает Глобальный договор ООН в Украине.

На саммите было отмечено, что сейчас, как никогда, бизнес может и должен играть центральную роль в общественной трансформации.

Представленная на саммите платформа Sustainable Infrastructure for the Belt and Road Initiative to Accelerate the SDGs, создана с целью стать ключевым международным механизмом для вклада бизнес-сообщества в расширение устойчивой инфраструктуры и инвестиций.

То, как внедряются 10 принциплв ГД ООН в стратегии и операционную деятельность компаний, изучали авторы Anniversary Progress Report: Uniting Business in the Decade of Action (ГД ООН, DNV GL). Отмечено, что хотя 84% компаний-членов ГД ООН, имеют программы по Целям устойчивого развития, только 46% встраивают их в стратегию и лишь 39% — согласовывают эти политики с общественными целями и научными данными.

Был представлен опрос бизнес-лидеров, которые интегрируют устойчивое развитие в стратегию, операционные процессы и привлечение стейкхолдеров — Leadership for the Decade of Action (ГД ООН с Russell Reynolds Associates). В том числе показано, как влияет такая интерграция на принципы избрания руководителей правления и руководителей компаний. Вывод: имеется неотложная потребность в трансформационных бизнес-лидерах, которые выходят за пределы прибыли, делая устойчивость мира первоочередным приоритетом бизнеса — как в рамках их компаний, так и в экосистемах.

Introducing Business Benchmarks for the Decade of Action — базовый набор показателей лучших практик бизнеса (ГД ООНв пратнерстве с Accenture и SAP, инициатива SDG Ambition).

Изучайте новые ресурсы, запущенные на саммите:

UN Global Compact 20th-Anniversary Progress Report: Uniting Business in the Decade of Action

Leadership for the Decade of Action: A United Nations Global Compact — Russell Reynolds Associates study on the characteristics of sustainable business leaders

Introducing Business Benchmarks for the Decade of Action, часть SDG Ambition initiative

