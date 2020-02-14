Samsung анонсировал цены на смартфоны Galaxy S20 в Украине

Компания Samsung Electronics сообщила, что официальный старт продаж смартфонов новой флагманской серии Samsung Galaxy S20 в Украине состоится 12 марта 2020 года. Но уже сегодня доступен специальный предварительный заказ на эти устройства, который открывает возможность приоритетного получения смартфона уже с 6 марта.

Серия Galaxy S20, которая представлена ​​тремя моделями — Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra, удивит пользователей принципиально новой системой камеры, усиленной искусственным интеллектом, и крупнейшим на сегодня оптическим сенсором Samsung.

Благодаря возможностям Galaxy S20 все, что важно для пользователя смартфона, станет проще и комфортнее — от потребления контента до платежей и слежения за здоровьем.

Цены на новые флагманы Samsung будут такими:

• Galaxy S20: 26 999 грн (8/128 ГБ);

• Galaxy S20+: 29 999 грн (8/128 ГБ);

• Galaxy S20 Ultra: 37 999 грн (12/128 ГБ).

В Украине аксессуары серии Galaxy S20 предлагаются в современных цветах:

• Galaxy S20: "Космический серый", "Небесный голубой", "Красное сияние";

• Galaxy S20+: "Космический серый", "Космический черный", "Красное сияние";

• Galaxy S20 Ultra: "Космический серый", "Космический черный".

Специальный предзаказ

Для преданных фанатов и поклонников качества и функций Galaxy Samsung предлагает особые условия предзаказа, доступные с 11 февраля 2020 года. Предварительно заказав девайс серии Galaxy S20 с 11 февраля до 11 марта, покупатель получит новейшие беспроводные наушники Galaxy Buds+ в подарок.

Более того, заказчики смогут получить свой предзаказ первоочередно — уже с 6 марта 2020 года. К тому же им дадут возможность купить новый смартфон без переплат с рассрочкой до 25 месяцев.

О серии Galaxy S20

Новые флагманские девайсы Samsung серии Galaxy S20 традиционно представляют премиум технологии, которые ожидают и ценят сторонники Galaxy. Они предлагают невероятные возможности камеры, потребления и создания контента. Кроме того, Samsung Galaxy S20 защищены системой Knox — ведущей безопасной платформой, которая защищает девайс и на уровне чипов, и на уровне программ.

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Во флагманах серии S20 доступен легкий, четкий и наиболее интуитивный сегодня интерфейс Samsung, One UI 2. Девайсы Galaxy S20 дают также возможность контролировать умный дом через SmartThings, достигать целей в фитнесе и здоровье с Samsung Health и многое другое.

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