Сергей Лищина: "Попробуйте экспортировать продукт в Европу — сразу же получите по рукам"

О том, что можно и нужно менять, не говорит уже только ленивый. Озаботилось этим и правительство, обещая создать министерство промышленной политики. Пока же интересы производителей регулируются крайне хаотично: кто, грубо говоря, забежал в комитет Верховной Рады, тот и решил проблему. Системно проблемы не решаются.

Мы решили расспросить одного из крупнейших украинских промышленников, который работает в сфере производства строительных материалов, Сергея Лищину о том, какие глубинные процессы приводят к спаду в индустрии. Сергей Лищина — совладелец компаний "Izovat" и "Украинские лесопилки", киевского завода "Фанплит", Костопольского и Львовского фанерных заводов. Невзирая на существующие тренды, он строит под Житомиром еще один завод — на этот раз по производству стекловаты.

Подпишитесь на канал DELO.UA

О том, как чиновники мешают запускать промышленные предприятия, что изменилось в практике ведения бизнеса после начала карантина, почему тормозятся программы по энергоэффективности — в интервью Сергея Лищины для Delo.ua.

Об энергоэффективности и реновации хрущевок

- В Украине все чаше говорят о реновации хрущевок, об их обновлении и утеплении. Как вы оцениваете эту инициативу?

- Это чистая профанация, с моей точки зрения. Дело в том, что можно проводить реновацию только тех зданий, которые еще могут прослужить от 30 до 50 лет. Если мы обратимся к истории, то хрущевки были построены в 50-60-е годы. И срок их службы составляет 70 лет. Что мы собираемся улучшать в этих хрущевках? Этот жилой фонд подлежит полному сносу. Все разговоры о том, что мы собираемся утеплять и улучшать их — это пустое. Заигрывание с электоратом в большей степени. Когда государство станет богатым, а бюджет Киева будет способен понести затраты, тогда нужно снести хрущевки и построить вместо них новое капитальное жилье. Мы не можем установить в "Запорожец" новый двигатель от "Мерседеса" и сказать, что это кому-то нужно.

- Но в Москве же провели такую реновацию.

- Там намного больший потенциал. Бюджет этого города может выдержать такие нагрузки. Но в Киеве, сколько бы наш мэр об этом ни говорил, это нереально. Мы можем проводить реновацию зданий, которые были построены в конце 90-х — начале 2000-х, когда еще не было массового утепления. Это имеет смысл, поскольку эти дома действительно могут прослужить долго. Но срок службы хрущевок уже закончился.

- Что даст снос старых домов и строительство новых. На сколько мы сможем снизить потребление энергии в этом случае?

- Есть определенные расчеты, которые говорят о том, что потребление газа и электроэнергии уменьшается на 10%, а тепловой энергии — на 20%. Я не исключаю, что экономия будет еще большей. Мы же до сих пор отапливали космос, и это не секрет. Поэтому потребность в программах по утеплению домов и энергоэффективности очень высока.

- А что сейчас с этими программами?

- Происходит топтание на месте. Оценивать энергоэффективность, наверное, лучше всего по снижению энергопотребления как населением, так и на единицу выпускаемой продукции. Полноценная аналитика на государственном уровне по данному вопросу отсутствует. Есть, например, локальная статистика по общему потреблению газа, но причины снижения потребления особо не анализируются. Это может быть как теплая зима, так и остановка промышленности. Хотя, возможно, оказала влияние и установка приборов учета, что привело к тому, что стали меньше воровать.

Если судить по потреблению теплоизоляции, а это полимерная и минеральная изоляция, то рынок, получив импульс роста в 2016-м, достиг пика в 2018-м и начал уменьшаться в начале 2019-го. Падение цен на энергоносители в марте также усилило тенденцию к снижению затрат на энергоэффективные мероприятия. По сути, все планы по энергоэффективности в Украине в большей степени исходили из необходимости уйти от газовой зависимости от РФ. Они не были некой глобальной задачей, как, например, концепция устойчивого развития ЕС или программа 2050 по декарбонизации. Газовая проблема несколько утратила актуальность, скорее всего, временно, до ближайшей холодной зимы, и, как следствие, утратила импульс программа энергоэффективности.

Простой пример — работа Фонда энергоэффективности, который смог привлечь к своей программе только 140 ОСМД за год при плане 5 тысяч. На деле энергоэффективность должна стать долговременной стратегией на уровне государства, а не являться заложницей изменений политической конъюнктуры.

- Что можно изменить, чтобы решить проблему?

- Государство должно выработать, а главное — реализовать стратегию на 10-15 лет вперед. Все программы по энергоэффективности в развитых странах были ответом на резкое удорожание энергоносителей в начале 2000-х. В целом заниматься экономией энергоресурсов начала и Украина, но с большим опозданием. При этом ЕС, в отличие от нас, принял вполне осмысленную программу, которая выполняется поэтапно. Например, с января этого года вступили в силу новые требования по теплоизоляции зданий, причем о них было известно еще пять лет назад. Соответственно бизнес и строительные компании успели подготовиться и инвестировать, чтобы соответствовать правилам. В связи со снижением стоимости энергоносителей в ЕС программа пока не претерпела изменений, хотя стала явно ощущаться тенденция поворота к водородной экономике. Конечные цели пока туманны.

О государственном регулировании

- Еще весной на строительном рынке имела место абсолютная стагнация. Что там происходит сейчас?

- В августе ситуация улучшилась. Дело в том, что освободились деньги у потребителей, которые ранее тратили их, например, на отпуск и другие нужды. В условиях неопределенности они начали вкладывать средства в ремонты и стройки. Впрочем, активное развитие отрасли всерьез тормозит Государственная архитектурно-строительная инспекция. Из-за неэффективной работы этого органа заморожено множество строительных проектов, в том числе в Киеве. Я думаю, что в масштабах государства, деятельность ГАСИ сегодня ущербна. Мы можем потерять до 1,5% нашего ВВП только из-за того, что кому-то приспичило реформировать эту структуру.

- Вы вообще не находите, что в Украине просто перебор с разного рода регуляциями, причем во всех сферах?

- Согласен. Могу привести конкретный пример. Я строю завод стекловаты (это один из видов теплоизоляционных материалов). Это уникальный завод, подобных ему в Украине нет. Были старые технологии, которые потребляли очень много энергии, я же делаю по-новому. Так вот, я не могу начать строительство завода — уже пару месяцев у меня проволочка только по одной простой причине: "Украэрорух" должен дать мне разрешение, потому что мой завод находится в зоне Житомирского аэропорта. Мы теряем время. Простаивают рабочие, простаивают проектанты.

- В Житомире есть аэропорт? А он вообще работает?

- Когда-то работал. Так вот, я получаю это разрешение в течение двух месяцев. Это задерживает строительство, приводит к убыткам. Нам всем обещали "инвестиционную няню", которая решит проблемы предпринимателей. У меня сумма инвестиций в проект — 20 миллионов евро. В связи с этим простой вопрос: где моя обещанная Кабмином "инвестиционная няня", которая должна помочь в решении возникающих проблем? Ее нет.

- Вам не кажется, что это одна из основных причин падения промышленного производства в Украине? Отсутствует понимание того, что индустрии нужно помогать.

- Мы живем в государстве Украина, мы знакомы с правилами игры здесь. Они, к слову, мало меняются с приходом новых президентов или премьер-министров.

- У меня создается впечатление, что президент или премьер должны собрать чиновников и сказать им: зеленый свет всем проектам новых промышленных предприятий и старых промышленных предприятий, которые расширяются. Если вы начинаете им как-то мешать, вас увольняют.

- В принципе, я согласен с тем, что вы говорите. Но я уверен, что в этом звене будет какой-то дядя, который все равно поставит препоны. Пока он не удовлетворит свои личные интересы, ничего двигаться не будет.

- Решит ли что-то создание министерства промышленной политики и введение должности вице-премьера по промышленной политике?

- Боюсь, что нет. Ну, создадим мы это министерство, будет очередная когорта бюрократов ходить и надувать щеки. Пользы от этого никакой. Достаточно просто создать какой-то департамент в Минэкономразвития и потребовать, чтобы он решал конкретные проблемы индустрии.

Пока же все это выглядит как лишняя трата бюджетных средств. Понятно, что создание министерства будут лоббировать, но вряд ли это решит проблемы отрасли.

- Меня всегда удивляло, что когда мы подписывали соглашение об ассоциации с ЕС, все говорили, что Украина — это европейский Китай. Что здесь будет низкая стоимость рабочей силы, некоторые материалы дешевле, чем в Европе, поэтому мы сможем завалить ЕС дешевой продукцией. Почему этого не произошло?

- А потому что мы ничего не производим. У нас были три базовые отрасли: металлургическая, химическая и агропромышленный комплекс. Сегодня сельское хозяйство вышло уже на третье место. Чем мы завалим рынки Европы и США? Сталью? Так они ввели заградительные пошлины. Плюс не надо забывать о четкой политике стран ЕС по защите своих рынков. Попробуйте более или менее нормальный продукт с добавленной стоимостью экспортировать куда-нибудь в Европу — вы сразу же получите по рукам. Только на словах говорится, что всем должна править свободная экономика и что ЕС против протекционизма. На самом деле все работают совершенно иначе. Каждый защищает свою экономику.

- В связи с этим у меня вопрос относительно наших рынков. Насколько сильно на Украину влияет импорт продукции из России и Беларуси?

- Импорт продукции из Беларуси — это просто беда. Рынок переполнен белорусской теплоизоляцией, ДСП, фанерой. При этом в Беларуси нерыночная экономика. Она социалистическая. Предприятия получают электроэнергию, дешевый природный газ и налоговые каникулы, чтобы была возможность демпинговать на внешних рынках. Это делается для того, чтобы обеспечить приток твердой валюты в страну. То есть главное, что продукция будет продана за валюту, а по какой цене и какие льготы получат предприятия, чтобы покрыть убытки, никого не волнует.

- То есть они продают ниже себестоимости?

- Да, это так. Хотя это сложно посчитать, поскольку мы не понимаем среднюю стоимость электроэнергии в стране. Есть механизмы, когда человек может сказать, что он не демпингует, а продает по нормальным ценам. Но в целом наши промышленники удивляются продуктам, которые поставляют из Беларуси. Я считаю, что если я создаю рабочие места, плачу налоги в Украине, то мое правительство должно меня поддерживать. А в данной ситуации я бегаю, стучусь в двери и прошу как-то защитить меня от белорусской продукции.

- Что в связи с этим должно сделать Министерство экономики?

- Элементарно рассмотреть нашу жалобу и честно признать импорт из Беларуси демпингом. И соответственно ввести антидемпинговые пошлины. То есть защитить национального производителя.

О собственном бизнесе

- Давайте перейдем к вашему бизнесу. В свое время вы приобрели пакет акций столичного предприятия "Фанплит". Позже Киевская городская государственная администрация через суд закрыла это предприятие. Какой у него сейчас статус?

- В этом конфликте нас, к сожалению, победила киевская строительная мафия. Они выиграли все суды и добились запрета на работу завода "Фанплит". Завод существует более 100 лет. В последние годы к нам приблизился жилой квартал "Комфорт Таун". Причем построили его с нарушением всех санитарных зон. После этого строительные компании через суды, используя мэрию, закрыли предприятие. И мы уже получили от них предложение: мол, отдайте нам площадку под застройку. Это яркий пример рейдерства с участием местной власти. В цивилизованном государстве нам бы предложили какую-то площадку на замену — скажем, на окраине города или за его пределами, куда мы могли бы перенести свое оборудование. Кстати, напомню: сегодня это единственное производство ДВП в Украине. Теперь ДВП импортируется из Беларуси. А 450 высококлассных специалистов потеряли работу.

- Вы просили власти вмешаться в ситуацию?

- Мы обращались и к местным властям, и во всевозможные министерства и ведомства, стучались в различные двери. Всем оказалось пофиг, что с нами случилось. Это наша беда. Не смог отстоять — терпи. Не забывай, где ты живешь. Ты живешь в государстве Украина, где нам обещают какую-то "инвестиционную няню" и при этом закрывают завод, не оставляя никакого выбора. В таком случае неудивительно, что объемы производства постоянно падают. Это совершенно логично.

- Расскажите о ваших инвестиционных планах? Что вы намерены предпринять в ближайшее время?

- Мы планируем дополнительно построить большую линию по производству минеральной ваты в Житомире. И я уже приступил к строительству завода стеклянной ваты. Это тот же продукт, что и минеральная вата, только исходным сырьем является не камень базальт, а стекло. Более того, в будущем предприятие может стать крупным потребителем стеклобоя, как это происходит в большинстве европейских стран. Это позволит решить проблему повторного использования сырья.

- Как вы в целом оцениваете диджитализацию, которая имеет место с начала года. Как она изменит бизнес?

- Я недавно общался с одним итальянским банкиром, который руководит одним из украинских банков. Он говорит, что в Италии уход в онлайн все воспринимают нормально, а в Украине все стремятся в офис. Украинский работник все-таки привык быть в офисе, привык к какой-то социализации. Конечно, пандемия и карантин повлекут изменения. Но я не думаю, что они будут настолько кардинальными, как нам пытаются это внушить. Базовые ценности останутся теми же. Да и главная цель бизнеса не изменится.