Сервис "Бандеролька": доставка товаров из США и Европы

Шопинг с сервисом "Бандеролька" (Qwintry) становится приятным и безопасным. Заказанные в интернет-магазинах за океаном и в Европе товары доставляются по адресу покупателя в короткие сроки.

Как это работает: от регистрации до получения посылки

Благодаря работе сервиса "Бандеролька" доставка товаров из Европы теперь осуществляется быстро и легко, позволяя делать покупки в популярных европейских интернет-магазинах (в том числе в Германии).

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Онлайн-сервис предлагает простой и понятный механизм — покупатели из России, Украины и других стран регистрируют физический адрес в стране, где осуществляется покупка, после чего получают на него оформленные в интернет-магазинах товары. Дальше "Бандеролька" упаковывает заказы в посылку и пересылает на фактический адрес проживания покупателя. Это удобно, экономно и надежно.

4 шага до получения покупки

Вот основные этапы:

Регистрация. Совершение покупок в интернет-магазинах США и Европы. Создание отправки. Получение посылки.

Зарегистрироваться можно на сайте Qwintry или в приложении. После этого вы получите адрес в Европе или США и профиль для управления своими посылками. Делая заказы в магазинах, нужно указывать полученный в сервисе адрес, тогда товары буду идти на него (и после переправляться уже вам).

Для отслеживания доставки "Бандеролька" дает клиенту трек-номер. Когда товары приходят на склад, информация об этом отражается в кабинете покупателя на сайте, где он может сам формировать отправку, например, заказывая доставку одной посылки или сразу всех в одном направлении.

Завершающий этап — получение посылки. Кстати, клиенты сами выбирают подходящий способ доставки, например, курьером непосредственно домой, либо на почту.

Способы доставки из Европы через сервис Qwintry

Клиентам доступны три способа:

Qwintry Air;

Qwintry Economy;

Qwintry EMS.

Каждый вариант имеет свои особенности, например, с Qwintry Air товары из интернет-магазинов Европы доставляются до Москвы в течение 10-20 дней. Стоимость определяется в зависимости от веса посылки.

Вариант Qwintry Economy предусматривает передачу посылок российской почте. Стоимость также зависит от веса, но сниженные тарифы делают этот способ оптимальным для покупателей, желающих сэкономить.

Калькулятор расчета

Удобный инструмент, доступный на сайте "Бандерольки", здесь можно предварительно рассчитать стоимость доставки товара из США или Германии. Укажите основные параметры (страна склада и конечного назначения, вес, размеры), после чего система произведет расчет и выдаст сумму. Калькулятор предложит несколько способов доставки, чтобы пользователь мог сравнить их и сделать выбор.

Заказывайте товары в интернет-магазинах США и Европы, теперь это действительно удобно.

Фото: Depositphotos