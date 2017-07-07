Siemens заявила, что не будет обслуживать турбины, ввозимые в Крым в обход санкций

07 июля 2017, 08:25
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Siemens отметили, что много раз предупреждали своих клиентов выполнять экспортные ограничения и подтвердили, что если перенаправление недавно купленных турбин из России в Крым действительно произошло, это составит очевидное нарушение контрактных договоренностей

Siemens заявила, что не будет обслуживать турбины, ввозимые в Крым в обход санкций | Компании | Дело Увеличить картинку

Немецкая компания Siemens заявила, что не будет обслуживать ввозимые из России в Крым турбины, если эти данные подтвердятся. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передает УНН.

"Siemens принял все возможные юридические меры, чтобы не допустить такого завоза изделий фирмы в подсанкционний Крым, и примет надлежащие оперативные меры, чтобы не допустить незаконного использования оборудования, а именно не предоставлять никаких поставок или услуг для монтажа, поддержки работы и гарантийного обслуживания", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что много раз предупреждала всех клиентов выполнять все экспортные ограничения и подтвердила, что если перенаправление недавно купленных турбин из России в Крым действительно произошло, это составит очевидное нарушение контрактных договоренностей.

Сейчас компания проверяет сообщение о доставке ее турбин в Крым создала рабочую группу, которая должна расследовать обстоятельства.

Как сообщалось ранее, Siemens доставил в Крым турбины вопреки санкциям.

Раздел: >
Теги: оккупация крыма , санкции

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Siemens заявила, что не будет обслуживать турбины, ввозимые в Крым в обход санкций | Компании | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.12
EUR EUR - - 29.59
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.18 11.88
Киевская область 22.03 10.38
Львовская область 22.25 10.91
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.