Siemens заявила, что не будет обслуживать турбины, ввозимые в Крым в обход санкций

Немецкая компания Siemens заявила, что не будет обслуживать ввозимые из России в Крым турбины, если эти данные подтвердятся. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передает УНН.

"Siemens принял все возможные юридические меры, чтобы не допустить такого завоза изделий фирмы в подсанкционний Крым, и примет надлежащие оперативные меры, чтобы не допустить незаконного использования оборудования, а именно не предоставлять никаких поставок или услуг для монтажа, поддержки работы и гарантийного обслуживания", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что много раз предупреждала всех клиентов выполнять все экспортные ограничения и подтвердила, что если перенаправление недавно купленных турбин из России в Крым действительно произошло, это составит очевидное нарушение контрактных договоренностей.

Сейчас компания проверяет сообщение о доставке ее турбин в Крым создала рабочую группу, которая должна расследовать обстоятельства.

Как сообщалось ранее, Siemens доставил в Крым турбины вопреки санкциям.