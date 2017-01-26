Сколько новых ресторанов KFC откроется в 2017 году

ООО "Глобальная ресторанная группа — Украина", франчайзинговый партнер собственника сети заведений быстрого питания KFC — корпорации YUM! Brands, Inc., планирует в 2017 году инвестировать в открытие новых ресторанов KFC $3,5 млн, сообщила в четверг пресс-служба консалтинговой компании UTG.

Компания планирует в 2017 году открыть три новых ресторана в Украине общей площадью свыше 1,2 тыс. кв. м. При этом будет создано более 100 рабочих мест, а ожидаемый срок окупаемости инвестиций составит 4-5 лет.

Так, по данным UTG, двухуровневый ресторан KFC на 120 посадочных мест площадью 440 кв. м будет открыт в возводимом торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Smart Plaza на ул. Победы, 26 в Киеве.

ООО "Глобальная ресторанная группа-Украина" создано в августе 2012 года. Владельцами компании выступают "Бериллиом Инвестменстс Лимитед" (Кипр) и "Глоубал Ресторант Груп Лтд." (Каймановы острова).

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий — ей принадлежат около 43 тыс. ресторанов почти в 140 странах. Три ресторанных бренда компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell — являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.