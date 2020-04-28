Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в первом квартале 2020 года — анализ Netpeak

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google в первом квартале 2020 года почти не изменилась: сейчас он стоит $0,04 — $0,10, а в третьем квартале 2019 года был в диапазоне $0,04 — $0,12.

Зато рекламный клик по медийному объявлению стал дешевле: $0,02$–$0,05 (в конце 2019 года он стоил $0,03 — $0,07). Клик в поиске+КМС для умных кампаний сейчас стоит $0,01–$0,04.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Таковы результаты исследования, проведенного агентством Netpeak

Стоимость клика в разрезе регионов Украины

Среди всех регионом, наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев, но стоимость клика стала дешевле: $0,06–$0,16 по сравнению с $0,07 — $0,17 в конце 2019 года. На прежнем уровне остались также Киевская и Одесская области и стоимость клика не изменилась.

Самая низкая стоимость клика по-прежнему остаётся на Востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях клик стоил $0,03–$0,08 (в 2019 году диапазон был $0,03– $0,10).

Стоимость клика в разрезе тематик

Рекламный клик для поискового продвижения стал дешевле в тематике Недвижимости 0,16$–0,35$ ( в 2019 году $0,22–$0,63) и Обучение 0,11$–0,31$ (в 2019 году $0,15–$0,41). Подорожал клик в тематике Страхование 0,16$–0,27$ ( в 2019 году он был дешевле $0,12 — $0,23).

Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематиках "Туризм" и "Доска объявлений", где стоимость клика редко превышала $0,06.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в разрезе тематик

Рейтинг наиболее дорогих в контекстно медийной сети Google, в Украине возглавили "Подарки" ($0,11–$0,14), "Заработок онлайн" ($0,05–$0,12), "IT" ($0,04–$0,10). Стоимость клика в этих тематиках значительно выросла: в конце 2019 года "Подарки" были в диапазоне $0,06–$0,09, а "IT" всего $0,02–$0,04.

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике "Стройматериалы" с диапазоном $0,01–$0,03 ( в 2019 году он стоил почти в два раза дороже — $0,03–$0,06).

Стоимость клика в разрезе типов устройств

Мобильный трафик стремительно вытесняет десктопные устройства, а разница в стоимости клика между настольными и мобильными устройствами сокращается. В первом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,04–$0,11, а с мобильного устройства $0,04–$0,10. По сравнению с 2019 годом клик стал дешевле для обоих устройств на $0,01.

При том, что мобильный трафик стоит дешевле, его доля независимо от региона уже значительно превосходит десктопный и составляет не менее 75%.

В любой из тематик также более 50% занимает мобильный трафик. Наибольшая его доля наблюдается в "Недвижимости", "Детских товарах" и "Досках объявлений". Самая низкая доля в тематиках "IT" и "Заработок онлайн".

Выводы:

➡️ В первом квартале 2020 года в Украине стоимость клика в поисковой сети Google составляла $0,04–$0,10. В сравнении с третьим кварталом 2019 года, клик в поисковой сети Google остался примерно на том же уровне ($0,04 — $0,12).

Наиболее дорогим для поискового продвижения остался Киев (0,06$–0,16$ за клик), и также по-прежнему наиболее дешевым является Восточная часть Украины — $0,03–$0,08 за клик по поисковому объявлению. В разрезе тематик наиболее дорогим клик стал для таких ниш бизнеса, как "Недвижимость" ($0,16–$0,35), "Страхование" ($0,16–$0,27) и "Обучение" ($0,11–$0,31).

➡️ В первом квартале 2020 года клик в контекстно-медийной сети (КМС) Google находится в диапазоне $0,02–$0,05. В сравнении с третьим кварталом 2019 года, клик в КМС стал на порядок дешевле: был в диапазоне $0,03 — $0,07.

В КМС наиболее дорого обходился клик в тематиках "Подарки" ($0,11–$0,14) и "Заработок онлайн" ($0,05–$0,12), а самым дешевым клик стал для ниш "Одежда, обувь, аксессуары" ($0,01–$0,04) и "Стройматериалы" ($0,01–$0,03).

➡️ Стоимость клика в поисковой сети+КМС для умных кампаний составила 0,01$–0,04$.

➡️ Независимо от региона, мобильный трафик составляет более 75% от всего закупаемого трафика в Google Украины. Доля мобильного трафика стабильно растёт, и сейчас бизнесу особо важно учитывать это в своих стратегиях, разрабатывать мобильную версию сайта или делать приложение.

Методология исследования:

С 2016 года руководитель отдела аналитики агентства интернет-маркетинга Netpeak, Алексей Селезнёв, проводит ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале он поделился свежими данными по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2020 года. Данные сравниваются с третьим кварталом 2019 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Для Украины учитывались данные по 24,2 миллионов кликов в 23 тематиках и 391 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 23 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.





IT;

авто;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

доставка еды;

доставка цветов;

другое;

заработок онлайн;

игры;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

обучение;

одежда обувь и аксессуары;

подарки;

спортивные товары;

страхование;

стройматериалы;

туризм;

тяжелая промышленность и производство;

электроника;

ювелирные изделия.



Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу "гипермаркет", а проекты с редкими тематиками — в группу "другое".