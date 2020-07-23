СМИ об импорте списанных вагонов из России: схемы и последствия

Рынок ж/д перевозок взволновала новость об импорте Украиной из России 539 вагонов-зерновозов в аварийном состоянии, у которых закончился срок эксплуатации.

Об этом пишет "Апостроф".

Так, украинская ООО "Альфара" закупила 210 вагонов у российского АО "Русагротранс", и ожидается поставка еще 329. Один из источников на рынке сообщил, что готовится сделка по закупке в РФ еще 2 тыс старых вагонов. Представители РЖД подчеркивают: в РФ простаивают около 100 тыс вагонов, которые могут продать Украине.

"В Украине из грузовых около трети — вагоны "Укрзализныци", 2/3 — частный парк. УЗ не доминирует на рынке, но, если принять за истину тезис главы Комитета по инфраструктуре Федерации работодателей Украины и учредителя "Первой логистической компании" Максима Шкиля о "компаниях-прокладках", то систему грузоперевозок через аффиллированные компании контролируют топ-менеджеры УЗ. При этом за безопасностью они не следят: около половины вагонов имеют продленный срок эксплуатации, — говорится в материале "Апострофа".

В то же время, в России запрещено продлевать срок эксплуатации грузовых вагонов и выпускать вагоны, которым срок продлен.

По данным СМИ, импорт вагонов в Украину с 2015 года составил около 19700 единиц, доля РФ превысила 90%. Эксперты утверждают, что до ввоза вагонов из РФ в Украине присутствовал дефицит полувагонов и зерновозов. В связи с импортом вагонов в большинстве сегментов рынка наблюдается профицит и участники рынка не заинтересованы приобретать новый состав.

Как пишет издание, если начальная стоимость вагона, произведенного более 25 лет назад, составляет $10 тыс, то $60 тыс — для нового вагона.

"Сотрудники "Укрзализныци" осуществляют приемку вагонов после выполнения работ в минимальных объемах, которые не соответствуют нормам, ставя под угрозу безопасность движения. В Украине отсутствует стратегия по защите производителей вагонов", — сообщает источник, близкий к руководству УЗ.

"На практике речь идет о "поездах смерти": 40-летние груды металлолома изнашивают пути, несут опасность для жизни людей, не говоря о вреде для грузов и ущербе для перевозчиков", — отметил Максим Шкиль. В доказательство — масштабные аварии в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее КМУ запретил ввоз в Украину бывших в употреблении вагонов из РФ. Но покупатель смог обойти запрет, поскольку ограничения касаются ввоза вагонов российского происхождения, а советские зерновозы изготовлены в Румынии и Украине.

Максим Шкиль уверен, что это происходит не без ведома УЗ, и топ-менеджеры являются инициаторами схем с задействованием "фирм-прокладок".

"Компании, которые завозили вагоны, — обычные прокладки, закупки они проводили "вслепую", — отметил он.

"Укрзализныця" с 2017 года объявляла три тендера на закупку вагонов, ни один из них не состоялся. Заказы по тендерам могли бы получить как ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", ПАО "Днепровагонмаш" и предприятия УЗ.

Аналитики уверены: "Укрзализныця" и частные собственники не нуждается в импорте грузовых вагонов — мощности страны по выпуску покрывают потребности потребителей и позволяют экспортировать продукцию за рубеж. При наличии загруженности производителей вагонов эффект составил бы 106 млрд грн за 5 лет (или 2,65% роста ВВП), 7,3 млрд грн отчислений в бюджеты ежегодно, 14,8 тыс рабочих мест только в вагоностроении. Мультипликационный эффект составил бы 9,3% дополнительного роста ВВП, 36,3 млрд грн отчислений в бюджеты за 5 лет, 30 тыс рабочих мест.

"Однако Украина выбирает путь закупок аварийного металлолома для поддержки агрессора ", — подытожили журналисты.