Специализированные магазины медицинской техники в Одессе

Магазины медтехники в Одессе — торговые точки, готовые предложить покупателям большой выбор товаров для здоровья от ведущих производителей Европы и Украины. У нас вы найдете доступные цены на весь ассортимент, сможете заказать доставку в любой населенный пункт Украины.
Услуги в медицинских магазинах Одессы
Медтехнику в Одессе можно купить в специализированных салонах Медтехника Ортосалон. Для удобства покупателей работают не только физические точки, но и интернет-магазин ortosalon.ua. На нашем сайте вы не только сможете оформить заказ на товар, но и ознакомиться с адресами магазинов в городе.
В каждом физическом салоне установлен плантоскоп для сканирования стоп. Устройство позволяет выявить плоскостопие даже на ранней стадии появления проблемы. Для полного сканирования стоп используется специальный многофункциональный компьютерный сканер.
В наших салонах также доступны услуги ремонта медтехники в Одессе. В мастерских работают опытные инженеры, выполняется ремонт любой сложности, предоставляют гарантии на все выполненные виды работ и замененные в процессе детали.
Ассортимент медтехники в Одессе
На сайте и в физических салонах вы сможете подобрать и купить медтехнику в различных категориях. Чаще всего в магазинах медтехники в Одессе покупаются следующие категории товаров:
- Компрессионное белье. За счет особого сдавливающего эффекта, она позволяет снизить риск развития варикоза, а также ускоряет лечение уже существующей проблемы.
- Облучатели и рециркуляторы. Применяются для очищения воздуха и поверхностей в помещении от вирусов, бактерий и других вредоносных микроорганизмов, абсолютно безопасны для человека.
- Тонометры. Применяются для контроля АД в домашних условиях, позволяют быстро получить результат без сложных подготовок. Современные устройства имеют удобный информационный дисплей, в итоге их могут использовать даже пожилые люди со слабым зрением.
Преимущества магазинов медтехники в Одессе
Делая покупки через наш сайт или в физических магазинах Медтехника Ортосалон в городе Одесса, вы можете рассчитывать на ряд преимуществ от сотрудничества:
- оперативная доставка товаров по всей Украине;
- профессиональные консультации по вопросам выбора товаров;
- только проверенная и качественная медтехника от ведущих производителей;
- имеются необходимые сертификаты и разрешительные документы.
Мы поможем вам подобрать и купить медтехнику в Одессе, которая поможет следить за здоровьем в домашних условиях.
Адреса магазинов медтехники в Одессе
- Проспект Гагарина, 13 — Вход со стороны проспекта Шевченко. График работы: Пн-Пт: 09:00-19:00; Сб-Вс: 10:00-18:00. Телефон: 380673278713
- Улица Академика Королева, 33 — район поселка Таирова. График работы: Пн-Пт: 09:00-19:00; Сб-Вс: 10:00-18:00. Телефон: 380676502141
- Улица Ришельевская 35/37. График работы: Пн-Пт: 09:00-19:00; Сб-Вс: 10:00-18:00. Телефон: 380981870047
- Улица Семена Палия, 100/2 (старое название Днепропетровская Дорога) — поселок Котовского. График работы: Пн-Пт: 9:00-19:00; Сб-Вс: 10:00-18:00. Телефон: 380677661027