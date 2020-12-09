Специализированные магазины медицинской техники в Одессе

Магазины медтехники в Одессе — торговые точки, готовые предложить покупателям большой выбор товаров для здоровья от ведущих производителей Европы и Украины. У нас вы найдете доступные цены на весь ассортимент, сможете заказать доставку в любой населенный пункт Украины.

Услуги в медицинских магазинах Одессы

Медтехнику в Одессе можно купить в специализированных салонах Медтехника Ортосалон. Для удобства покупателей работают не только физические точки, но и интернет-магазин ortosalon.ua. На нашем сайте вы не только сможете оформить заказ на товар, но и ознакомиться с адресами магазинов в городе.

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В каждом физическом салоне установлен плантоскоп для сканирования стоп. Устройство позволяет выявить плоскостопие даже на ранней стадии появления проблемы. Для полного сканирования стоп используется специальный многофункциональный компьютерный сканер.

В наших салонах также доступны услуги ремонта медтехники в Одессе. В мастерских работают опытные инженеры, выполняется ремонт любой сложности, предоставляют гарантии на все выполненные виды работ и замененные в процессе детали.

Ассортимент медтехники в Одессе

На сайте и в физических салонах вы сможете подобрать и купить медтехнику в различных категориях. Чаще всего в магазинах медтехники в Одессе покупаются следующие категории товаров:

Компрессионное белье. За счет особого сдавливающего эффекта, она позволяет снизить риск развития варикоза, а также ускоряет лечение уже существующей проблемы. Облучатели и рециркуляторы. Применяются для очищения воздуха и поверхностей в помещении от вирусов, бактерий и других вредоносных микроорганизмов, абсолютно безопасны для человека. Тонометры. Применяются для контроля АД в домашних условиях, позволяют быстро получить результат без сложных подготовок. Современные устройства имеют удобный информационный дисплей, в итоге их могут использовать даже пожилые люди со слабым зрением.

Преимущества магазинов медтехники в Одессе

Делая покупки через наш сайт или в физических магазинах Медтехника Ортосалон в городе Одесса, вы можете рассчитывать на ряд преимуществ от сотрудничества:

оперативная доставка товаров по всей Украине;

профессиональные консультации по вопросам выбора товаров;

только проверенная и качественная медтехника от ведущих производителей;

имеются необходимые сертификаты и разрешительные документы.

Мы поможем вам подобрать и купить медтехнику в Одессе, которая поможет следить за здоровьем в домашних условиях.

Адреса магазинов медтехники в Одессе