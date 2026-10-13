Співінтеграція замість адаптації: як Київстар будує нову модель підтримки ветеранів

Повернення ветеранів до цивільного життя потребує не лише фінансової підтримки, а й нових підходів до працевлаштування, розвитку бізнесу та взаємодії всередині компаній. У Київстарі переконані: реінтеграція ветерана – це процес, у якому змінюється не лише сама людина, а й команда, керівник і корпоративна культура загалом. Саме на цьому принципі компанія вибудовує власну програму підтримки «4.5.0. Нарешті вдома» та розвиває зовнішні ініціативи для ветеранського підприємництва.

Від цифрових сервісів до розвитку власної справи

Київстар поступово розширює підтримку ветеранів далеко за межі корпоративної програми для співробітників. Один із ключових напрямів – розвиток ветеранського підприємництва через партнерства з громадами та надання цифрових інструментів, які допомагають швидше запустити або масштабувати власний бізнес.

Одним із таких прикладів стало партнерство зі Львівською міською радою в межах програми «Відвага до бізнесу». Компанія надає ветеранам і членам їхніх родин спеціальні ваучери на телекомунікаційні та цифрові послуги. До пакета входять мобільний зв'язок, інтернет, платформа таргетованих SMS-розсилок ADWISOR та ліцензії Microsoft 365.

Як пояснюють в пресцентрі Київстар, саме такий формат дозволяє підприємцям швидко отримати інструменти, без яких сьогодні складно розпочати бізнес.

«На старті найважливіше – оперативно налаштувати базові процеси: комунікацію з клієнтами, цифрову присутність і щоденну роботу. Завдяки цьому ветерани можуть менше витрачати на базові цифрові рішення і більше інвестувати у розвиток власної справи», – зазначають в пресцентрі компанії.

У компанії стверджують, що цифрові сервіси не просто спрощують роботу підприємця, а фактично знижують бар'єр входу в бізнес. SMS-маркетинг допомагає швидко знаходити перших клієнтів без значних рекламних бюджетів, а Microsoft 365 забезпечує організацію командної роботи, документообіг та взаємодію навіть без складної ІТ-інфраструктури.

Компанія поступово масштабує цей підхід. Нещодавно Київстар підписав угоду про співпрацю з ГО «Ветеранський супровід» та Одеським обласним центром захисту ветеранів. Учасники програми отримають спеціальні умови на послуги зв'язку, а також доступ до цифрових сервісів для соціальної адаптації.

Одним із головних напрямів стане сервіс «Медичний супровід ветерана» на платформі Helsi, який має спростити доступ до медичних послуг і скоротити кількість бюрократичних процедур.

Окремим напрямом соціальної відповідальності компанії стала підтримка Центру протезування та реабілітації U+System. Київстар інвестує у програму слухової реабілітації військових, ветеранів і цивільних, які постраждали внаслідок війни. Йдеться не лише про забезпечення сучасними слуховими апаратами, а й про закупівлю спеціалізованого обладнання та комплексний медичний супровід.

«Для нас важливо підтримувати не разові благодійні акції, а проєкти, які створюють довгострокову систему відновлення людини та її повернення до повноцінного життя», – наголошує Катерина Бондаренко, головна фахівчиня із соціальної та корпоративної відповідальності Київстар.

Співінтеграція замість адаптації

Всередині компанії основу ветеранської політики становить програма «4.5.0. Нарешті вдома». Її головний принцип – «нічого для ветерана без ветерана». Це означає, що нові рішення розробляються за безпосередньої участі самих військових, які вже повернулися до цивільної роботи. Саме після таких обговорень у програмі з'явилися додаткові медичні обстеження, нові навчальні можливості та низка інших сервісів.

Очільниця департаменту із залучення та розвитку талантів Київстар Світлана Куземко пояснює, що компанія свідомо відмовилася від поняття «адаптація», замінивши його терміном «співінтеграція».

«Повернення до роботи – це не одномоментна подія. Ми говоримо саме про співінтеграцію, адже адаптується не лише ветеран, а й керівник, команда та вся компанія», – говорить вона.

Саме тому Київстар системно навчає не лише ветеранів, а й менеджерів та колективи. Перед поверненням військового керівник отримує спеціальні рекомендації, проходить консультації з психологами, знайомиться з чек-листами та особливостями реінтеграції. Аналогічну підготовку проходить і команда.

За словами Куземко, це дозволяє уникнути двох крайнощів – стигматизації ветеранів або, навпаки, їхньої надмірної героїзації.

«Ми вчимося взаємодіяти через повагу, партнерство та розуміння індивідуального досвіду людини», – каже вона.

У 2025 році до освітніх програм для керівників, HR-фахівців і команд долучилися майже 500 співробітників. У компанії відзначають, що це вже впливає на корпоративну культуру: дедалі більше відкритих розмов стосується ментального здоров'я, досвіду війни, підтримки та взаємної довіри.

Особливу увагу Київстар приділяє роботі з керівниками. Саме вони фактично виконують роль першого наставника для ветерана після повернення.

«Ми не очікуємо, що менеджер стане психологом чи реабілітологом. Його завдання — бути точкою опори, допомогти людині поступово повернутися до робочого ритму й створити безпечне середовище в команді», – зазначає Куземко.

У компанії також відкрито говорять про те, що процес повернення може тривати до півтора року. Таке розуміння допомагає керівникам правильно планувати навантаження й не вимагати від ветерана миттєвого повернення до довоєнного темпу роботи.

«Якщо компанія хоче бути відповідальним роботодавцем, вона має створити умови для поступового повернення людини, а не очікувати швидкого результату будь-якою ціною», – додає вона.

Конкурентна перевага бізнесу

У Київстарі переконані, що сучасна ветеранська політика давно перестала бути виключно соціальною ініціативою. Вона поступово стає частиною корпоративної культури, системи управління людьми та конкурентною перевагою роботодавця. Важливу роль у цьому відіграють внутрішні спільноти. Однією з них стала «Криївка Незламних», де військові, ветерани та цивільні співробітники можуть відкрито говорити про свій досвід.

За словами Світлани Куземко, саме живий діалог допомагає руйнувати бар'єри між людьми.

«Часто цивільні просто не знають, як правильно говорити з ветеранами, а ветерани можуть відчувати нерозуміння. Ми побачили, що людям найбільше потрібні люди. Особисті історії працюють значно краще за будь-які інструкції», – говорить вона.

Окремий акцент компанія робить на тому, щоб ветерани були не лише отримувачами підтримки, а й носіями експертизи. Вони виступають спікерами внутрішніх навчань, беруть участь у мотиваційних зустрічах і допомагають колегам інакше дивитися на лідерство, відповідальність, командну взаємодію та стійкість.

Такий підхід змінює і сприйняття самих ветеранів усередині компанії – від людей, які повернулися після служби, до повноцінних учасників розвитку організації.

У Київстарі не приховують, що системна робота у цьому напрямі вже позитивно впливає і на репутацію компанії. Програма «4.5.0. Нарешті вдома» неодноразово отримувала професійні відзнаки, входила до досліджень ветеранських ініціатив і рейтингів роботодавців, дружніх до ветеранів.

Втім, у компанії наголошують: головна цінність програми полягає не в нагородах.

«Для нас це насамперед відповідальність і вдячність захисникам. Але водночас ми бачимо, що компанії, які вміють працювати з темою співінтеграції, підтримки ментального здоров'я та інклюзії, стають сильнішими роботодавцями. Це вже питання не лише HR чи репутації, а економічної стійкості бізнесу і країни загалом», – підсумовує Світлана Куземко.