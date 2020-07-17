Спустя 16 лет бросивший яйцо в Януковича студент стал топ-менеджером "Укрзализныци"

Дмитрий Романюк возглавил управление "Укрзализныци", которое отвечает за отношения с органами государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, Романюк возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами госвласти УЗ.

Дмитрий Романюк стал известен после того, как во время предвыборной президентской кампании 2004 года бросил яйцом в Виктора Януковича, премьер-министра и кандидата в президенты Украины.

Сейчас Романюк — кандидат экономических наук, имеет 2 высших образования.

С октября 2019 года по настоящее время он занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, до этого работал в частных структурах, а также в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.

Как сообщалось, Кабинет министров 15 июля уволил двух членов правления "Укрзализныци" и назначил одного.

Ранее стало известно, что "Укрзализныцю" планируют разделить на 5 компаний.