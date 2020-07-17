Транспорт 10 минут назад

Спустя 16 лет бросивший яйцо в Януковича студент стал топ-менеджером "Укрзализныци"

Дмитрий Романюк возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами госвласти УЗ

Дмитрий Романюк. Фото: пресс-служба "Укрзализныци" Дмитрий Романюк. Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
Дмитрий Романюк. Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Дмитрий Романюк возглавил управление "Укрзализныци", которое отвечает за отношения с органами государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, Романюк возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами госвласти УЗ.

Дмитрий Романюк стал известен после того, как во время предвыборной президентской кампании 2004 года бросил яйцом в Виктора Януковича, премьер-министра и кандидата в президенты Украины.

Сейчас Романюк — кандидат экономических наук, имеет 2 высших образования.

С октября 2019 года по настоящее время он занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, до этого работал в частных структурах, а также в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.

Читайте также:
Кабмин дал "Укрзализныце" отсрочку по выплате дивидендов за 2018-2019 годы

Как сообщалось, Кабинет министров 15 июля уволил двух членов правления "Укрзализныци" и назначил одного.

Ранее стало известно, что "Укрзализныцю" планируют разделить на 5 компаний.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В МВФ напомнили о независимости НБУ в комментарии о назначении нового главы
В МВФ напомнили о независимости НБУ в комментарии о назначении нового главы
Витренко завершил свою работу в "Нафтогазе"
Витренко завершил свою работу в "Нафтогазе"
"Укрзализныця" возобновляет работу 41 пригородного и регионального поездов
"Укрзализныця" возобновляет работу 41 пригородного и регионального поездов
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: как выходят из карантина рестораны и бьюти-индустрия / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Новый глава НБУ задолжал за коммунальные услуги более 1,2 млн грн — СМИ

  3. Украина подписала безвизовый режим с еще одним государством

  4. "Слуги народа" определились со своим кандидатом на пост мэра Киева

  5. Российские буксиры сегодня начнут работать в украинском государственном порту

Загрузка...