Спустя 16 лет бросивший яйцо в Януковича студент стал топ-менеджером "Укрзализныци"

Дмитрий Романюк возглавил управление "Укрзализныци", которое отвечает за отношения с органами государственной власти.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, Романюк возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами госвласти УЗ.
Дмитрий Романюк стал известен после того, как во время предвыборной президентской кампании 2004 года бросил яйцом в Виктора Януковича, премьер-министра и кандидата в президенты Украины.
Сейчас Романюк — кандидат экономических наук, имеет 2 высших образования.
С октября 2019 года по настоящее время он занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, до этого работал в частных структурах, а также в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.
Как сообщалось, Кабинет министров 15 июля уволил двух членов правления "Укрзализныци" и назначил одного.
Ранее стало известно, что "Укрзализныцю" планируют разделить на 5 компаний.