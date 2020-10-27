Страхование — современный способ финансовой защиты от рисков

В жизни каждого могут произойти непредвиденные ситуации, к примеру, человек серьезно заболевает, повреждается автомобиль после ДТП, теряется багаж во время путешествия. Все эти случаи требуют серьезных материальных затрат, но не всегда есть финансовые запасы и возможность выложить одномоментно крупную сумму. Если еще и нет друзей, к кому можно обратиться за помощью, то положение кажется безвыходным. Но в современном мире давно уже разработана и действует система страхования, помогающая защитить человека и его имущество от различных рисков.

В чем суть страховки

Приобретенный страховой полис не защитит от стихийного бедствия, ДТП или неожиданной болезни, но покроет расходы, связанные с ремонтом автомобиля, лечением, восстановлением недвижимости и др. Считается, что это один из самых действенных способов финансовой защиты жизни, здоровья и имущества.

Компании предлагают услуги по страхованию:

автомобиля (обязательный вариант — покупка полиса ОСАГО, добровольно — КАСКО, "Зеленая карта" и другие пакеты);

имущества, финансовых рисков;

жизни и здоровья (в т. ч. от несчастных случаев);

при выезде за границу (туристическое).

С условиями в каждом случае клиент может ознакомиться на сайте выбранной компании или узнать все подробности, связавшись с ее представителями по телефону.

Как выбрать страховую компанию

Сегодня существует множество различных предложений, но для потребителя важно, чтобы помощь была оказана вовремя и в полном объеме. Для этого стоит заранее изучить доступную информацию и выбрать ту организацию, которой можно будет доверить самое ценное. Считается, что нужно обратить внимание на такие факторы:

наличие лицензии. Без этого документа заниматься страховой деятельностью нельзя. Отсканированные копии должны быть опубликованы на сайте и размещены в офисах;

оценка доступности. Здесь нужно будет посмотреть, как представлена деятельность страховщика в открытых ресурсах (на сайте, в социальных сетях), опубликованы ли финансовые показатели. Имеет значение и то, как размещена подобная информация, есть ли актуальные новости. Это будет свидетельствовать об отношении организации к своим клиентам, ее заинтересованности в предстоящем сотрудничестве;

надежность. Об этом расскажет рейтинг страховой компании, опубликованный на независимых ресурсах. В Украине чаще всего доверяют показателям портала Forinsurer;

опыт работы и количество выплат. Стоит изучить, давно ли существует страховщик в том направлении, которое нужно. Дело в том, что есть компании, предоставляющие услуги, например, только для автолюбителей или в сфере медицинского страхования. Отдельно нужно обратить внимание на размер страховых выплат и сравнить его с активами. Идеально, когда последний финансовый показатель в несколько раз выше. Это означает, что компания имеет резервы и гарантирует выплаты своим клиентам.

Наконец, одним из важных критериев выбора является то, какие тарифы предлагаются. Если они сильно занижены по отношению к среднерыночным, то высока вероятность мошенничества.

Современные условия доступа к страховым услугам

Сегодня оценить статус страховой компании и заключить договор можно из дома. Для этого достаточно зайти на сайт, рассчитать стоимость страхового полиса, воспользовавшись онлайн-калькулятором, заполнить заявку и получить ответ на электронный адрес. Так можно оформить страховку ОСАГО. Другие пакеты услуг доступны в офисе, есть возможность заказать курьерскую доставку.

Крупные организации, например, страховая компания VUSO, заботятся о своих клиентах и стараются развиваться в направлении повышения качества обслуживания. Они гарантируют информационную поддержку 24/7 при наступлении страхового случая, выплаты по КАСКО делают в течение 7 дней после ДТП.