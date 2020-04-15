ТМ SHABO помогает сохранить пасхальные традиции во время карантина (ФОТО)

Накануне празднования Пасхи в компании SHABO освятили вина своей торговой марки, чтобы украинцы имели возможность остаться на праздники дома и сохранить при этом традиции. Это стало очередным шагом компании в поддержке позиции "Сделать все от нас зависящее, чтобы справиться с распространением эпидемии". Одновременно с помощью медицинской отрасли и вкладом в поддержку спокойствия, как на собственном предприятии, так и во всей стране.
Поддержать философию #оставайсядома в соцсетях пригласили всех украинцев. Со своей стороны присоединилась и компания SHABO. На предприятие пригласили протоиерея Рустика Выходцева, который совершил обряд освящения вина по всем православным канонам, чтобы каждый украинец мог остаться дома на праздники.
"Наша команда ответственно относится к ситуации. Мы придерживаемся норм безопасности на производстве и тщательно следим за тем, чтобы наша продукция и наши люди были в безопасности. Я знаю, что так поступают не только в SHABO. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье наших близких. И я верю, что нашими совместными усилиями мы сможем предотвратить эпидемию, — сказал Гиорги Иукуридзе, совладелец компании Shabo. — К сожалению, в этом году Пасха будет немного другой, и мы не сможем соблюсти родные нам традиции. Поэтому, со своей стороны, мы хотим поддержать решение людей оставаться дома. И пусть в этот раз мы будем присутствовать на Пасхальной службе онлайн, но на наших столах все равно будет традиционное освященное вино".
Гиорги Иукуридзе, совладелец компании Shabo
Одновременно с этим важной для компании SHABO остается поддержка региона, где живут ее сотрудники. Во время пандемии здесь усилили программы по корпоративной социальной ответственности, сделали ремонт палат инфекционного отделения Белгород-Днестровской центральной районной больницы: подготовили 30 мест для приема пациентов, провели капитальный ремонт палаты интенсивной терапии, а также наладили и установили аппарат ИВЛ. Также обеспечили медикам костюмы, респираторы, маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.
Помимо этого, компания закупила медицинское оборудование для борьбы с вирусом: приборы, измеряющие давление, уровень глюкозы, а также выполняют мониторинг сердечного ритма. Приобретены также инфузоматы, оксиметры и бактериальные лампы. В компании считают, что социальная ответственность — это, прежде всего, о действиях.
СПРАВКА
SHABO — это современное украинское винодельческое предприятие с полным циклом производства, основанное в 2003 году на базе старейшего винного производства Украины в селе Шабо. В его структуру входят "Винный дом Шабо", "Дом игристых вин Шабо", а также "Коньячный дом Шабо".
SHABO имеет единственный терруар Украины, 1200 га виноградников и 4 млн виноградных лоз, большая часть которых — это европейские сорта из лучших питомников Европы: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Мускат Оттонель, Пино Гри, Пино Нуар, Рислинг Рейнский, Совиньон Блан, серая, Траминер розовый, Шардоне и др.
В портфеле SHABO тихие и игристые вина, вермуты, бренди, коньяки Украины и виноградная водка. За время существования компании SHABO, ее продукция получила более 500 наград на международных конкурсах, среди которых Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, Mundus Vini и др.
SHABO — единственная в Украине компания, которая получила право создавать премиальные вина "контролируемых наименований по происхождению" (украинский аналог французских Appellation d'origine controlee).