ТМ SHABO помогает сохранить пасхальные традиции во время карантина (ФОТО)

Накануне празднования Пасхи в компании SHABO освятили вина своей торговой марки, чтобы украинцы имели возможность остаться на праздники дома и сохранить при этом традиции. Это стало очередным шагом компании в поддержке позиции "Сделать все от нас зависящее, чтобы справиться с распространением эпидемии". Одновременно с помощью медицинской отрасли и вкладом в поддержку спокойствия, как на собственном предприятии, так и во всей стране.

Поддержать философию #оставайсядома в соцсетях пригласили всех украинцев. Со своей стороны присоединилась и компания SHABO. На предприятие пригласили протоиерея Рустика Выходцева, который совершил обряд освящения вина по всем православным канонам, чтобы каждый украинец мог остаться дома на праздники.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Наша команда ответственно относится к ситуации. Мы придерживаемся норм безопасности на производстве и тщательно следим за тем, чтобы наша продукция и наши люди были в безопасности. Я знаю, что так поступают не только в SHABO. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье наших близких. И я верю, что нашими совместными усилиями мы сможем предотвратить эпидемию, — сказал Гиорги Иукуридзе, совладелец компании Shabo. — К сожалению, в этом году Пасха будет немного другой, и мы не сможем соблюсти родные нам традиции. Поэтому, со своей стороны, мы хотим поддержать решение людей оставаться дома. И пусть в этот раз мы будем присутствовать на Пасхальной службе онлайн, но на наших столах все равно будет традиционное освященное вино".

Гиорги Иукуридзе, совладелец компании Shabo

Одновременно с этим важной для компании SHABO остается поддержка региона, где живут ее сотрудники. Во время пандемии здесь усилили программы по корпоративной социальной ответственности, сделали ремонт палат инфекционного отделения Белгород-Днестровской центральной районной больницы: подготовили 30 мест для приема пациентов, провели капитальный ремонт палаты интенсивной терапии, а также наладили и установили аппарат ИВЛ. Также обеспечили медикам костюмы, респираторы, маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Помимо этого, компания закупила медицинское оборудование для борьбы с вирусом: приборы, измеряющие давление, уровень глюкозы, а также выполняют мониторинг сердечного ритма. Приобретены также инфузоматы, оксиметры и бактериальные лампы. В компании считают, что социальная ответственность — это, прежде всего, о действиях.

СПРАВКА

SHABO — это современное украинское винодельческое предприятие с полным циклом производства, основанное в 2003 году на базе старейшего винного производства Украины в селе Шабо. В его структуру входят "Винный дом Шабо", "Дом игристых вин Шабо", а также "Коньячный дом Шабо".

SHABO имеет единственный терруар Украины, 1200 га виноградников и 4 млн виноградных лоз, большая часть которых — это европейские сорта из лучших питомников Европы: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Мускат Оттонель, Пино Гри, Пино Нуар, Рислинг Рейнский, Совиньон Блан, серая, Траминер розовый, Шардоне и др.

В портфеле SHABO тихие и игристые вина, вермуты, бренди, коньяки Украины и виноградная водка. За время существования компании SHABO, ее продукция получила более 500 наград на международных конкурсах, среди которых Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, Mundus Vini и др.

SHABO — единственная в Украине компания, которая получила право создавать премиальные вина "контролируемых наименований по происхождению" (украинский аналог французских Appellation d'origine controlee).