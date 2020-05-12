Точный расчет: главный критерий для технологий точного земледелия — эффективность

Объем мирового рынка таких технологий в ближайшие шесть лет, по прогнозам международных исследовательских компаний, как минимум удвоится и к 2027 году достигнет, согласно февральскому отчету за 2020 год Grand View Research, отметки в $12,9 млрд.

Украинские аграрии пока съедают крошечный кусочек огромного пирога, именуемого рынком precision farming, но аппетиты уже растут неимоверными темпами. Объемы закупок прецизионной техники передовыми хозяйствами в Украине чуть ли не ежегодно удваиваются.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Точное земледелие в нашей стране стало одним из самых открытых в мире, поэтому и результаты в этой сфере поразительные, отмечают зарубежные вендоры. Некоторые из них заявляют, что инновационные технологии в Украине внедряются быстрее, чем в Европе. Мол, здесь фермеры лично, а не только через агроконсультантов, и к тому же весьма живо интересуются мировыми инновациями, а затем быстро их адаптируют к потребностям своих хозяйств. В итоге точными технологиями в той или иной мере уже покрыто до 20-30% украинских сельхозугодий, хотя комплексно элементы точного земледелия воплощаются пока лишь на 5% земельного банка, отмечают эксперты.

Лидерами прецизионных инноваций в нашей стране стали крупные агрохолдинги. Некоторые из них демонстрируют 100%-ное покрытие своих владений отдельными элементами точного земледелия. В частности, агрохолдинги "Кернел" и ИМК уже все свои поля накрыли сигналами RTK-станций для точной навигации. В "Кернел" также утверждают, что 100% их полей охвачено метеорологическим мониторингом и наблюдением с помощью спутников и коптеров. А холдинг ИМК рапортует об оснащении всех своих тракторов устройствами GPS-мониторинга и о полной диджитилизации более 30 тыс. земельных участков. В результате внедрения новшеств доходность сельхозугодий повышается, а сами агрохолдинги получают по $350-400 прибыли EBITDA с каждого гектара.

Крупные сельхозкомпании предпочитают в точном земледелии использовать современное, преимущественно зарубежное оборудование и сервисы. Популярностью в Украине пользуется продукция таких всемирно известных производителей, как Deere & Company, Claas, CNH Industrial, Trimble, Raven, Hexagon Agriculture, Precision Planting, Farmers Edge и др.

Более вяло переходят на точное земледелие средние и малые предприятия. Одним из сдерживающих факторов проникновения прецизионных технологий в фермерские хозяйства является их низкая осведомленность об эффективности подобных новшеств. В США элементы точного земледелия используют каждые 8 из 10 фермеров, а в Украине это соотношение пока в десятки раз хуже. И это несмотря на быструю окупаемость ряда подсистем точного земледелия. Например, только дооснащение сельхозтехники устройствами автоматического отключения агрегатов на перекрытиях обеспечивает 3-7% экономии посевного материала, до 10% — удобрений и до 15% — СЗР. В итоге подобная модернизация окупается в фермерских хозяйствах за один-два сезона, заявляют поставщики оборудования.

Подтверждают эффективность технологий точного земледелия и сами аграрии. В частности, главный операционный директор ИMК Александр Вержиховский рассказывает, что использование сеялок с контроллерами высева позволяет на полях агрохолдинга, покрытых RTK-станциями, экономить до 5% дорогостоящего посевного материала. Получается, что только на семенах кукурузы компания сэкономила за сезон до 420 тыс. евро. Еще одно новшество в ИМК — оснащение сельхозмашин автопилотами, что привело к снижению потребления топлива на 5% и повышению производительности парка на 7%. Александр Вержиховский поясняет, что при внедрении новых технологий холдинг руководствуется правилом: экономический эффект от любой инновации должен быть как минимум в три раза выше, чем затраты на ее внедрение.

Экономическая выгода использования прецизионной технологии VRT на полях с неоднородными рельефом и почвой была продемонстрирована также в кластере "Дружба-Нова" агрохолдинга "Кернел". По информации руководителя службы моделирования и мониторинга холдинга Евгения Сапиженко, снижение нормы высева семян кукурузы на 6 тыс. шт./га в зоне с низким потенциалом производительности из-за возвышений рельефа и дефицита влаги обеспечило увеличение урожая в среднем на 4 ц/га. А использование дронов-опрыскивателей для локальной обработки очагов сорняков и зон повышенной влажности по предварительно составленным картам позволит холдингу в Западном кластере экономить до 50-70% десикантов.

Другой немаловажной причиной отсутствия интереса многих украинских фермеров к технологиям precision farming является дефицит финансовых средств у некрупных хозяйств. Хотя бы частично эту проблему могло бы решить государство, приняв специальные программы поддержки проектов по внедрению инноваций в сельское хозяйство, в том числе на базе оборудования зарубежного производства.

Еще одним средством снижения стартовых затрат фермеров при освоении точного земледелия является использование появившихся на рынке практически бесплатных продуктов и сервисов. Например, популярными становятся программные продукты по информационному обеспечению аграриев: это и навигаторы для агротехники, и спутниковые мониторинги полей, и консультанты агронома. В частности, платформа для точного земледелия OneSoil, приложение для параллельного вождения "Навигатор полей", агрегатор данных "Портал агронома" и другие. Некоторые из них условно бесплатные, цены на них в пределах нескольких сотен гривен. О популярности таких продуктов свидетельствуют десятки тысяч их инсталляций на устройства клиентов.

К примеру, у платформы OneSoil по состоянию на 5 марта 2020 года уже 17,4 тыс. украинских пользователей. "Мы знаем, насколько дорогостоящим является точное земледелие и как сложно разбираться с программами для мониторинга полей и расчета норм по внесению удобрений. Поэтому хотим помочь фермерам и предлагаем им бесплатную платформу", — говорит менеджер проекта OneSoil Вероника Линдоренко.

Снизить порог вхождения фермеров в мир точного земледелия может также развитие рынка услуг агроконсалтинга в стране. Несколько долларов с 1 га посевной площади за такую услугу вряд ли станет серьезным препятствием для фермеров с небольшим земельным банком. Но пока развитие рынка агроконсалтинга сдерживается отсрочками в осуществлении земельной реформы в Украине.

У хозяйств покрупнее одна из насущных задач в сфере точного земледелия — оптимизация расходов на внедрение новшеств при интеграции разнородного оборудования в единую систему. И здесь тоже крайне важна роль консалтинговых компаний, способных предоставить соответствующие услуги за приемлемую плату.

Поставщики сельхозмашин уже и сами озаботились проблемой разноформатности оборудования у фермеров и работают над ее решением. Летом 2020 года крупные вендоры сельхозтехники обещают начать поставки системы DataConnect для обмена данными между оборудованием разных производителей. Это совместная разработка компаний Claas, John Deere и 365FarmNet. Появление новинки на рынке анонсируется как "новая эра в точном земледелии". Разработчики заявляют, что DataConnect — это открытое решение, использовать которое смогут и другие производители. К проекту уже присоединились компании New Holland, Case IH и Steyr. Новая система соответствует стандартам организации AEF, объединяющей 243 крупнейших производителя сельхозтехники и электроники. Шансы стать действительно универсальной у DataConnect высокие.