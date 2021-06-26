Топливо на АЗС Украины за неделю подорожало в среднем на 35 копеек

В Украине средняя цена бензина А-92 за неделю (18-25 июня 2021 года) выросла на 24 копейки за литр и составила 28,72 грн/л.

Бензин А-95 подорожал на 37 копеек за литр — до 29,68 грн/л, а дизельное топливо прибавило 44 копейки за литр (до 28,17 грн/л), свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что "Авиас", ANP, "Укрнафта" подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

Так, на станциях ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л.

На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 28,00 грн/л, на А-95 и дизтопливо — до 29,00 и 28,00 грн/л соответственно.

В свою очередь на WOG и ОККО дизельное топливо подорожало на 24 копейки за литр, до 29,23 грн/л.

Тем временем Shell опустил цену бензина А-92 на 30 копеек за литр, до 29,99 грн/л, при этом поднял цену на ДТ до 29,19 грн/л (+10 копеек за литр).

В сети UPG А-92 подорожал на 20 копеек за литр, до 29,10 грн/л, А-95 — на 30 копеек за литр, до 30,10 грн/л, ДТ — на 20 копеек за литр, до 26,70 грн/л.

Также откорректировали свои цены, в основном на дизельное топливо, в сторону увеличения AMIC, KLO, "Параллель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "Рур груп", УГД и BVS.

Ранее Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 25,84 грн за литр и дизельного топлива (22,23 грн/л), из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на последнюю декаду июня.

2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 копеек за литр (с НДС) к стоимости бензинов и 73 копеек/л (с НДС) — к стоимости дизтоплива.

Напомним, 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).