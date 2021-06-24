После увеличения предельных цен на бензин ценник на АЗС "Приват" подскочил на 1 грн

Сегодня, 24 июня, крупнейшая консолидированная сеть автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие, всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр горючего.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка, передает enkorr.

Так, по информации издания, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и дизельное топливо — до 28 грн/л.

На станциях АЗС "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 28 грн/л, на А-95 и дизтопливо — до 29 и 28 грн за литр соответственно.

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В enkorr отмечают, что до сегодняшнего дня эта розничная сеть никак не реагировала на уровень предельных средних цен топлива, которые устанавливаются государством с середины мая.

Более того, консолидированная сеть "Приват" традиционно держала цены на низком уровне.

По мнению экспертов, контроль над нефтедобывающей компанией "Укрнафта" и Кременчугским НПЗ позволяет бенефициарам сети продавать нефтепродукты дешевле, чем во многих других сетях.

В то же время, по данным "РБК-Украина", на большинстве остальных сетей АЗС рост цен на топливо практически не наблюдается.

Как сообщалось ранее, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 25,84 грн за литр и дизельного топлива (22,23 грн/л), из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на последнюю декаду июня.

2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 копеек за литр (с НДС) к стоимости бензинов и 73 копеек/л (с НДС) — к стоимости дизтоплива.

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Напомним, 14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего — вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего — демонстрация монопольного сговора.

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