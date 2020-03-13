Турецкий ритейлер Colin’s откроет новые магазины в Украине

Турецкий ритейлер одежды Colin"s укрепляет позиции на украинском рынке запуском онлайн-магазина, обновлением торговых точек и расширением торговой сети. Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины.

В частности, интернет-магазин colins.ua начал работу в феврале 2020 года, где представлен мужской и женский ассортимент текущих коллекций и аутлет товары: в общей сложности более 2 тысяч наименований продукции.

Colin"s также продолжает обновлять свои магазины и переходит с более темного концепта на светлый, современный дизайн, который был разработан британским архитектурным бюро. Только за февраль Colin"s обновил два магазина в хмельницком ТРЦ Оазис и киевском ТРЦ Piramida.

"Уже в ближайшее время наша компания планирует еще несколько открытий в Киеве. Следующие открытия следует ждать в двух новейших ТРЦ Киева: Blockbuster Mall и Retroville. Бренд продолжает искать новые торговые площади, достойные стандартов международной сети. Таким образом, не переставая развиваться как количеством, так и качеством", — подчеркнул топ-менеджер Colin"s Волкан Пекер.

Отметим, что Colin"s начал работу в Украине около 20-ти лет назад и сейчас объединяет уже 65 магазинов суммарной торговой площадью 21,5 тысяча квадратных метров. Торговые точки сети представлены в 31 городе страны и ежегодно их посещают более 12 млн покупателей.

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Ранее стало известно, что турецкий fashion-ритейлер LC Waikiki в первом квартале 2020 года открывает крупнейший магазин сети в Украине в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) River Mall в Киеве общей площадью 1,88 тысячи квадратных метров, а также планирует открыть еще 60 магазинов до 2023 года.