У Києві пройде U Tomorrow Summit — від найбільшого інноваційного парку Східної Європи

3 та 4 вересня в найбільшому інноваційному парку України та Східної Європи UNIT.City відбудеться масштабний міжнародний захід U Tomorrow Summit. Це щорічний інноваційний саміт, який об’єднає стартапи, підприємців, топ-менеджерів провідних компаній, креаторів та венчурних інвесторів, аби розкрити інтелектуальний капітал східноєвропейського регіону.

U Tomorrow Summit (UTS) — це сотні реальних успішних кейсів, унікальні стартапи, бізнесові тренди та інсайти для активної ділової спільноти, яка прагне впроваджувати сучасні рішення заради масштабування своєї справи. Тому учасники саміту зможуть обмінятися досвідом і подискутувати з однодумцями про головні виклики та перспективи впровадження інноваційних рішень у бізнесові моделі сьогодення.

Організаторами UTS є команда UNIT.City та Київський міжнародний економічний форум, які мають великий досвід у взаємодії з іноземними партнерами та залученні інвестицій в Україну. І саме через платформу щорічного технологічного саміту UTS перший інноваційний парк України прагне масштабувати свій досвід та стати точкою входу інвестицій в українську економіку. Адже Східна Європа — це концентрат перспективних компаній та стартапів, про які повинен дізнатися світ.

"Світ знаходиться під постійним тиском нових викликів. Інновації і технології можуть допомогти впоратися з цим. Ми впевнені, що талановиті люди і підприємці, стартапи і технології зі Східної Європи можуть запропонувати ефективні варіанти рішень. U Tomorrow Summit прийме в UNIT.City понад 1000 учасників з України, Польщі, Німеччини, Франції, США, Грузії, Болгарії, Литви, Латвії, Естонії, Казахстану та інших країн, щоб зрозуміти, виявити, вивчити та оцінити ці рішення і побудувати краще майбутнє разом!" — наголошує Домінік Піоте, CEO UNIT.City, світовий топменеджер.

Серед учасників — найкращі експерти світових компаній, перші особи держави, які трансформують країну, приватні інвестори та міжнародні фонди, стартапери та розробники. Для преси це можливість дізнатися про останні технологічні розробки в Україні, познайомитися та поспілкуватися з молодими й талановитими стартаперами, а також провідними експертами на глобальній технологічній мапі світу.

UTS буде дуже корисним для підприємців і топ-менеджерів, адже надасть можливість знайти нового бізнес-партнера, клієнта та отримати цінні поради для бізнесу в постпандемічний період. Стартапери та власники ідей зустрінуться тут з потенційними інвесторами. Для представників креативних індустрій проєкт буде цікавий дискусіями про тренди 2022 року. Звісно, для представників ЗМІ це гарна можливість знайти свого героя для матеріалу.

На більш ніж 1000 учасників заходу чекає понад 20 дискусійних треків, більш як 100 спікерів, серед яких:

Олег Гороховський, співзасновник компанії Fintech Band і проекту monobank,

Василь Хмельницький, засновник холдингової компанії UFuture,

Домінік Піоте, CEO, UNIT.City,

Ярослав Ажнюк, співзасновник та CEO компанії Petcube,

Яніка Мерило, діджитал та IT інноватор, венчурний інвестор,

Рік Расмуссен, науковий співробітник Каліфорнійського університету в Берклі,

Ілля Лаурс, провідний ідеолог, лектор, засновник венчурного фонду Nextury Ventures.

Отже, U Tomorrow Summit — це можливість якісного та взаємокорисного нетворкінгу, який об’єднає однодумців довкола спільної ідеї — вирішувати сучасні проблеми інноваційно, ефективно та соціально відповідально.

UNIT.City — перший інноваційний парк в Україні. Місце, де створюється екосистема та інфраструктура для розвитку бізнесу в сфері високих технологій та креативних індустрій. Об’єднує більше 200 компаній. Організовує понад 400 подій на рік.