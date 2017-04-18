Uber получила убыток в $2,8 млрд в прошлом году

Компания, акции которой не обращаются на открытом рынке, впервые опубликовала финансовые показатели, не приведя данных за предыдущий год.

Вместе с тем Uber сообщила о росте выручки в четвертом квартале на 74% по сравнению с предыдущими тремя месяцами — до $2,9 млрд.

В конце прошлого года аналитики оценивали потенциальный убыток Uber до учета налогов, процентов, износа и амортизации (отрицательная EBITDA) по итогам года в $2,8 млрд, отмечая, что эта величина будет на четверть больше убытка в 2015 году. При этом прогноз по выручке составлял $5,5 млрд.

Раскрытые в пятницу данные об убытке Uber не включают затраты на вознаграждение сотрудников в форме акций, некоторые инвестиции в недвижимость и покупку автомобилей, а также не учитывают результаты деятельности компании в Китае, где она несла примерно $1 млрд убытков в год, сообщает агентство Bloomberg. Uber продала китайский бизнес летом прошлого года местному конкуренту Didi Chuxing Technology Co.

Как пишет The Wall Street Journal, с момента основания в 2008 году Uber привлекла около $15 млрд долгового и долевого финансирования. Из этой суммы у Uber осталось около $7 млрд, поскольку деятельность компании требует масштабных вливаний.

Совокупная стоимость поездок, совершенных через Uber (включая доставку еды Eats), увеличилась в четвертом квартале на 28% по сравнению с июлем-сентябрем — до $6,9 млрд. Годовой валовый показатель поступлений составил $20 млрд по сравнению с $8,9 млрд в 2015 году, $2,9 млрд в 2014 году и $685 млн в 2013 году, сообщил WSJ представитель компании.

СПРАВКА

Uber — международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и Украине (Киев).