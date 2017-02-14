Украина не будет вводить пошлины на российские удобрения. Пока

14 февраля 2017, 13:16
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Украина отложила введение антидемпинговых пошлин на российские удобрения. Пошлины должны были заработать с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет

Украина не будет вводить пошлины на российские удобрения. Пока | Рынки | Дело Увеличить картинку

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в понедельник приняла решение о приостановлении действия антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАС) происхождением из Российской Федерации, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Члены МКМТ согласились, что для обеспечения продовольственной безопасности существует настоятельная необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений в Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других)", — отмечается в релизе.

МЭРТ напомнило, что 27 декабря 2016 года МКМТ после длившегося максимально дозволенные 18 месяцев расследования приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт указанных видов российских удобрений, которые должны были вступить в силу через 60 дней с момента опубликования решения.

Как указывает ведомство, результаты антидемпингового расследования показали, что импорт российских удобрений в Украину по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений. Однако МКМТ также признала необходимость учитывать текущую ситуацию на рынке — поставки из России покрывают 80-90% всех поставок удобрений в Украине, чтобы предотвратить дефицит и резкий рост цен на удобрения в стране.

Затем 23 января 2017 года Министерство аграрной политики и продовольствия направило в МКМТ обращение о временном приостановлении действия антидемпинговых мер на период весенне-полевых работ. Одновременно Минагрополитики разработало проект закона о мерах по содействию диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений, которые сейчас проходит согласование в министерствах и ведомствах.

Как сообщалось, согласно решению МКМТ с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет устанавливались следующие пошлины: для ОАО "Куйбышевазот" (Тольятти) — 4,19%, ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (Тульская обл.) и ОАО "Невиномысский Азот" (Ставропольский край) — 18,78%, других российских предприятий — 31,84%.

Инициатором расследования в отношении импорта карбамида и смеси карбамида с аммиачной селитрой в водном или аммиачном растворе (КАС) из РФ выступила компания Ostchem из Group DF Дмитрия Фирташа, чьи заводы являются крупнейшими азотными предприятиями в стране. По данным Ostchem, после введения Украиной заградительных пошлин на селитру на уровне 36,03%, российские производители начали активно завозить в Украину азотные минеральные удобрения, заменяющие селитру.

Украина в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых пошлин в отношении аммиачной селитры из России в 2014 году увеличила их размер в три раза — с 11,91% до 36,03% и продлила срок их действия на пять лет.

Согласно данным Госстата, импорт мочевины в Украину (код 3102 10 00 00) за 10 мес. 2016 года составил 234,2 тыс. тонн (106,6 тыс. тонн действующего вещества) на сумму $46,47 млн, в том числе из России — 211,5 тыс. тонн на $42 млн.

Импорт смеси мочевины и нитрата аммония в водном и аммиачном растворе (код 3102 80 00 00) за 10 мес. 2016 года был равен 213,4 тыс. тонн (68,9 тыс. тонн действующего вещества) на $35,1 млн, в том числе из России — 147,4 тыс. тонн на $23,9 млн.

Одновременно экспорт мочевины из Украины за указанный период составил 1 млн 189,2 тыс. тонн на $229,7 млн, а экспорт смеси мочевины и нитрата аммония — 0,054 тыс. тонн на $0,014 млн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , россия , министерство экономики , пошлины

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Украина не будет вводить пошлины на российские удобрения. Пока | Рынки | Дело
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