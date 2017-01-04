Украина поставила рекорд по экспорту зерна

04 января 2017, 13:45
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Украина продала почти 40 млн тонн зерна в 2015-2016 маркетинговом году

Украина поставила рекорд по экспорту зерна | АПК | Дело Увеличить картинку

Украина поставила рекорд в экспорте зерновых на внешние рынки в 2015/2016 маркетинговом году. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Украина экспортировала свыше 39 млн тонн зерна — на 13% больше предыдущего сезона.

В министерстве прогнозируют дальнейший рост экспорта в 2016/2017 маркетинговом году — до 41,6 млн тонн.

Что касается данных по 2016 году, то экспорт аграрной продукции за 10 месяцев составил почти $12 млрд (41,1% общего экспорта Украины). Тогда как импорт — $3,3 млрд (10,8% от общего импорта).

В минагро отмечают рост экспорта подсолнечного масла на 22,3% (на $525,8 млн); сахара — в 2,4 раза (на $ 65,1 млн); бобовых — в 2,1 раза (на $56,6 млн); мяса и субпродуктов домашней птицы — на 24,1% (на $46,6 млн); консервированных томатов — на 83,6% (на $14,1 млн); меда — на 13,4% (на $ 8 млн); орехов — на 20,3% (на $ 7,3 млн); отрубей, кормовой борошна и других отходов — на 14,7% (на $7,2 млн); свежей говядины — на 34,3% (на $ 7,1 млн).

Министр аграрной политики Тарас Кутовой напомнил, что право экспортировать на рынки ЭС получили 277 украинских предприятий.

По материалам: "Дело"
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Теги: экспорт , зерно , зернотрейдер

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Украина поставила рекорд по экспорту зерна | АПК | Дело
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