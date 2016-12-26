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Когда Украина возобновит транспортировку российского аммиака

26 декабря 2016, 13:06
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Украинское госпредприятие приостановило прокачку аммиака из России в Одессу. Однако с нового года процесс будет восстановлен

Увеличить картинку ОПЗ - конечная точка аммиакопровода Тольятти - Горловка - Одесса

С 23 декабря 2016 года по территории Украины полностью остановлен транзит продукции ОАО "Тольяттиазот" (Тольятти, РФ, ТоАЗ). Речь идет о прокачке аммиака по трубопроводу Тольятти-Горловка-Одесса, украинской частью которого управляет ГП "Укрхимтрансаммиак" (УХТА). По причине того, что выбраны квоты на прокачку аммиака в 2016 году. "На обращение ОАО "Тольяттиазот" в УГП "Укрхимтрансаммиак" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ", — говорится в сообщении ТоАЗ.

В пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ), которое управляет УХТА, на запрос Delo.UA ответили, что "Укрхимтрансаммиак" не прекратил, а приостановил прокачку аммиака, потому что уже полностью выполнил свои обязательств по договору 2016 года. "То есть в полном объеме прокачал то, что должен был. С 1 января опять будет прокачивать уже в рамках нового договора", — пояснили в МЭРТ.

Однако в министерстве не смогли прокомментировать причины приостановки транзита. Вероятно, такое решение предприятия может быть связано с недавними судебными решениями относительно стоимости услуг УХТА по прокачке аммиака по территории Украины.

Напомним, что Высший административный суд Украины (ВАСУ) удовлетворил кассационную жалобу ТоАЗа по спору с МЭРТ. Своим решением ВАСУ признал недействительным приказ Министерства "О надбавке к тарифу за транзит аммиака трубопроводным транспортом через территорию Украины" от 18 мая 2015 года № 1003. Благодаря решению ВАСУ была отменена надбавка в размере более $8 за транзит 1 т аммиака по территории Украины, действовавшая в отношении продукции ОАО "Тольяттиазот" более года.

В "Тольяттиазот" сообщают, что предприятие ведет переговоры о порядке возмещения сумм, переплаченных вследствие неправомерно установленной надбавки. В то же время в Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) сообщали Delo.UA, то намерены подавать апелляцию на решение ВАСУ.

Аммиакопровод Тольятти-Горловка-Одесса соединяет несколько химических предприятий России и Украины с перевалочным комплексом на берегу Черного моря, который интегрирован в структуру ПАО "Одесский припортовый завод" (Южный).

По материалам: "Дело"
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Теги: химическая промышленность, госпредприятия, министерство экономики, россия, опз 00206539

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