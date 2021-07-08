Украина завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

Украинские вина впервые в истории получили сразу две золотые медали на влиятельном дегустационном конкурсе мира Decanter World Wine Awards 2021. Национальные Каберне и Шардоне от SHABO получили по 95 баллов, таким образом навсегда внесли Украину в золотые призеры мирового масштаба Лондонского Decanter.

170 винных мировых экспертов, почти две недели слепых дегустаций, 18 000 вин из 56 стран мира — самый большой конкурс мира Decanter World Wine Awards 2021 в Лондоне. По словам организаторов, в этом году они получили наибольшее количество образцов вин. Судьи знали только регион, стиль и ценовую категорию вина и не имели никакой информации о производителе и бренде. Затем они сравнивали отзывы о вине и выносили вердикт по наградам. Чтобы получить золото, "конкурсанты" проходили дегустацию повторно.

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Украину на дегустационном конкурсе в Лондоне представляли четыре винодельческие компании. Сразу 29 медалями национальные виноделы пополнили копилку наград "Бренда украинского вина". Рекордом в этом году стала еще одна победа Украины — два национальных вина от SHABO получили золотые медали и оценку в 95 из 100 баллов. Это вино Шардоне SHABO Grande Reserve 2015 и Каберне SHABO Grande Reserve 2017.

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Это первые золотые медали на конкурсе Decanter World Wine Awards, которые получили вина Украины. По словам СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, подобная победа является очередным прорывом отечественного виноделия в мире.

"SHABO заявляет о "Бренде украинского вина" на этом конкурсе уже восьмой раз. Каждый раз мы привозили высокие показатели. Но нынешний результат для нас исторический. Шаг за шагом мы доказывали мировым экспертам, что в Украине не просто существует виноделие, а оно находится на высоком уровне. И это подтверждают оценки мирового сообщества. Получить золото на таком влиятельном дегустационном конкурсе, как Decanter World Wine Awards, это очередное подтверждение того, что Великое вино Украины уже есть".

Более подробно обо всех 16 победителях будут сообщать на социальных страницах SHABO. Большинство наград получили вина коллекции Grande Reserve.