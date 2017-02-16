Украинцы стали чаще делать шопинг

16 февраля 2017, 15:10
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Два крупнейших девелопера в Украине рассказали об увеличении посещаемости их торговых площадок

Украинцы стали чаще делать шопинг | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Украинцы стали чаще посещать торговые центры. К примеру, за 2016 год "Дарынок" увеличил посещаемость до 11 млн человек, годовой прирост — порядка 10%. В свою очередь, за указанный период количество посетителей торгово-развлекательных комплексов компании Arricano демонстрирует стабильные показатели.

В торгово-развлекательный комплекс "Проспект" (Киев) в среднем в месяц приходили 1,2 млн. гостей, в ТЦ "Южная Галерея" (Симферополь) — 0,7 млн человек; в ТРК City Mall (Запорожье) и ТРЦ "РайON" (Киев) — по 0,5 млн посетителей, в ТРК "Солнечная Галерея" (Кривой Рог) — 470 тысяч гостей.

В целом за минувший год торгово-развлекательные комплексы компании Arricano посетило 40 млн человек, что сопоставимо с результатами посещаемости 2015 года.

"Количество посетителей ТРК Arricano осталось на уровне 2015 года, но значительно выросло качество целевой аудитории",— отмечает Михаил Меркулов, CEO Arricano.

Добавим, что за 2016 год "Дарынку" удалось снизить количество пустых площадей до 3%. Количество арендаторов в 2016 году достигло 3,5 тысяч. Торговая площадь комплекса увеличена на 4,5 тыс. кв.метров до 43,5 тыс. кв.метров. При этом общая площадь — на 5,5 тыс. кв. метров до 68 тыс. кв. метров.

По материалам: "Дело"
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Теги: потребрынки , торговля , трц , ритейл

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Украинцы стали чаще делать шопинг | Потребрынки | Дело
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