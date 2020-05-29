Украинцы стали меньше покупать смартфоны, но больше — товары для дома и спорта

Как из-за карантина изменилась структура продаж в магазинах АЛЛО и как компания трансформировала свои бизнес-процессы, а также какие новые услуги внедрила, чтобы не "просесть" в кризис, рассказал в интервью Delo.ua исполнительный директор омниканальной розницы АЛЛО Александр Пащенко.

Об изменениях в структуре продаж

Подпишитесь на канал DELO.UA

Если идет снижение в потребительском спросе на смартфоны, то это не значит, что клиенты тратят меньше денег, или значительно упал средний чек. Просто меняется структура продаж. Сейчас на маркетплейсе АЛЛО в топе категории "Дом и Сад", "Спорт и Туризм". Что касается физической розницы, на первом месте по продажам бытовая техника, потому что люди стали больше готовить дома. Вырос спрос на телевизоры и игровую технику: консоли, приставки.

Люди отказались от дорогих смартфонов, но стали покупать другую технику на ту же величину среднего чека. Идет просто изменение структуры.

О доставке

Мы запустили бесплатную доставку, которая сейчас доступна в 14 магазинах, но это количество каждую неделю растет. Наши сотрудники бесплатно собственным транспортом доставляют клиентам заказанный товар. Эта услуга стала настолько популярной, что в Киеве в первую неделю запуска мы не справлялись с объемом заказов. Пришлось пересматривать процессы, чтобы придерживаться цели — привозить товар день в день, если он заказан до 5 часов вечера.

Об услуге "Эксперт-онлайн"

Мы внедрили формат Эксперт-онлайн: клиент может заказать звонок в FaceTime, Whatsapp на телефон или ноутбук, и наш эксперт из торговой точки покажет ему девайс, расскажет его преимущества или посоветует другой.

О стандартах для сотрудников

Главный стандарт АЛЛО — сделать каждый опыт позитивным. В конце прошлого года мы внесли обновления, сделав стандарты более эмоциональными. Теперь наши эксперты понимают, не только, почему что-то надо сделать, но и получают инструменты, как это сделать.

Мы соединили ценности, техники продаж и сервис-видение в единый флакон и получили стандарты, которые понятны сотрудникам.

Больше о решениях компании и о будущем физических магазинов, смотрите в интервью Александра Пащенко: