Потребрынки 1 час назад

Украинцы стали меньше покупать смартфоны, но больше — товары для дома и спорта

Сейчас на маркетплейсе АЛЛО в топе категории "Дом и Сад", "Спорт и Туризм". Что касается физической розницы, то на первом месте по продажам бытовая техника, потому что люди стали больше готовить дома

Александр Пащенко, исполнительный директор омниканальной розницы сети АЛЛО Александр Пащенко, исполнительный директор омниканальной розницы сети АЛЛО
Александр Пащенко, исполнительный директор омниканальной розницы сети АЛЛО

Как из-за карантина изменилась структура продаж в магазинах АЛЛО и как компания трансформировала свои бизнес-процессы, а также какие новые услуги внедрила, чтобы не "просесть" в кризис, рассказал в интервью Delo.ua исполнительный директор омниканальной розницы АЛЛО Александр Пащенко.

Об изменениях  в структуре продаж

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Если идет снижение в потребительском спросе на смартфоны, то это не значит, что клиенты тратят меньше денег, или значительно упал средний чек. Просто меняется структура продаж. Сейчас на маркетплейсе АЛЛО в топе категории "Дом и Сад", "Спорт и Туризм". Что касается физической розницы, на первом месте по продажам бытовая техника, потому что люди стали больше готовить дома. Вырос спрос на телевизоры и  игровую технику: консоли, приставки.

Люди отказались от дорогих смартфонов, но стали покупать другую технику на ту же величину среднего чека. Идет просто изменение структуры.

О доставке

Мы запустили бесплатную доставку, которая сейчас доступна в 14 магазинах, но это количество каждую неделю растет. Наши сотрудники бесплатно собственным транспортом доставляют клиентам заказанный товар. Эта услуга стала настолько популярной, что в Киеве в первую неделю запуска мы не справлялись с объемом заказов. Пришлось пересматривать процессы, чтобы придерживаться цели — привозить товар день в день, если он заказан до 5 часов вечера. 

Об услуге "Эксперт-онлайн"

Мы внедрили формат Эксперт-онлайн: клиент может заказать звонок в FaceTime, Whatsapp на телефон или ноутбук, и наш эксперт из торговой точки покажет ему девайс, расскажет его преимущества или посоветует другой. 

О стандартах для сотрудников

Главный стандарт АЛЛО сделать каждый опыт позитивным. В конце прошлого года мы внесли обновления, сделав стандарты более эмоциональными. Теперь наши эксперты понимают, не только, почему что-то надо сделать, но и получают инструменты, как это сделать.

Мы соединили ценности, техники продаж и сервис-видение в единый флакон и получили стандарты, которые понятны сотрудникам. 

Больше о решениях компании и о будущем физических магазинов, смотрите в интервью Александра Пащенко:

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