Украину покидает эстонская мебельная компания

16 января 2017, 15:57
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Эстонский производитель мебели Skano Group покинет Украину из-за неопределенности политической и экономической ситуации, а также плохих условий торговли

Украину покидает эстонская мебельная компания | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Подразделение эстонской компании Skano Group AS, ООО "Скано Украина" (Киев), прекратит свою работу в Украине в марте 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Skano уход объясняют плохими условиями торговли в Украине, а также неопределенной политической и экономической ситуацией.

Компания несла убытки в течение последних нескольких лет и теперь рассматривает все возможные варианты, чтобы улучшить финансовые показатели.

"Процесс закрытия (украинского отделения — ред.) начнется немедленно и должен быть завершен в марте этого года", — сообщил председатель правления Skano Group Торфинн Лосвик.

"Скано Украина" зарегистрировалась в 2007 году, чтобы торговать мебелью, коврами и осветительными приборами.

В 2014 году "Скано Украина" получила 6,224 млн грн чистого дохода (на 3,6% меньше по сравнению с 2013 годом), а чистый убыток вырос в 8 раз и составил 7,347 млн грн.

В 2015 году чистый доход увеличился на 3,6% — до 6,452 млн грн, чистый убыток сократился на 7,7%, до 6,781 млн грн.

Уставный капитал ООО "Скано Украина" составляет 50,5 тыс. грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: мебель , эстония

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Украину покидает эстонская мебельная компания | Потребрынки | Дело
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