Украину покидает эстонская мебельная компания

Подразделение эстонской компании Skano Group AS, ООО "Скано Украина" (Киев), прекратит свою работу в Украине в марте 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Skano уход объясняют плохими условиями торговли в Украине, а также неопределенной политической и экономической ситуацией.
Компания несла убытки в течение последних нескольких лет и теперь рассматривает все возможные варианты, чтобы улучшить финансовые показатели.
"Процесс закрытия (украинского отделения — ред.) начнется немедленно и должен быть завершен в марте этого года", — сообщил председатель правления Skano Group Торфинн Лосвик.
"Скано Украина" зарегистрировалась в 2007 году, чтобы торговать мебелью, коврами и осветительными приборами.
В 2014 году "Скано Украина" получила 6,224 млн грн чистого дохода (на 3,6% меньше по сравнению с 2013 годом), а чистый убыток вырос в 8 раз и составил 7,347 млн грн.
В 2015 году чистый доход увеличился на 3,6% — до 6,452 млн грн, чистый убыток сократился на 7,7%, до 6,781 млн грн.
Уставный капитал ООО "Скано Украина" составляет 50,5 тыс. грн.