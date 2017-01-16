Украину покидает эстонская мебельная компания

Подразделение эстонской компании Skano Group AS, ООО "Скано Украина" (Киев), прекратит свою работу в Украине в марте 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Skano уход объясняют плохими условиями торговли в Украине, а также неопределенной политической и экономической ситуацией.

Компания несла убытки в течение последних нескольких лет и теперь рассматривает все возможные варианты, чтобы улучшить финансовые показатели.

"Процесс закрытия (украинского отделения — ред.) начнется немедленно и должен быть завершен в марте этого года", — сообщил председатель правления Skano Group Торфинн Лосвик.