"Укрэнерго" построит под Киевом подстанцию за $32 миллиона

"Укрэнерго" начало строительство подстанции (ПС) 330 кВ "Западная" с заходами ЛЭП 330 кВ вблизи села Гореничи Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сообщается, что новая подстанция обеспечит на первом этапе передачу 400 МВА дополнительной мощности в западную часть Киева и Киевской области, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей этих районов с учетом повышения электропотребления, что связано с интенсивным строительством новых жилых массивов и коттеджных городков.

"Основой площадки и подъездной дороги будет монолитный плитный ростверк (плиты, лежащие на столбчатый фундамент, распределяя нагрузку на основание), размещенный на почти 1,5 тыс. железобетонных свай. Такое проектное решение было разработано для предотвращения подтопления подстанции, ведь ее площадка располагается на пойменных территориях, в зоне подтопления паводковыми водами реки Ирпень", — сообщает пресс-служба.

Технология строительства должна обеспечить прочность и надежность всех сооружений, а также минимизирует влияние на окружающую среду. Проект, разработан был ООО "Проэнерджи".

"Сейчас на площадке проводятся испытания железобетонных свай, а на корейском заводе "Hyosung Heavy Industries" уже начались заводские испытания элегазового комплектного распределительного устройства (КРУЭ) 330 кВ. Ожидаемое завершение строительства — октябрь 2022", — сообщается со ссылкой на руководителя проекта Марию Сидорко.

Проект предусматривает установку двух автотрансформаторов(АТ) по 200 МВА с перспективой установки третьего АО, сооружения элегазовых комплектных распределительных устройств(КРУЭ) 330 и 110 кВ и полную автоматизацию подстанции. Применение КРУЭ должно значительно уменьшить объем расходов на обслуживание по сравнению с открытыми распределительными устройствами(ОРУ), а благодаря компактности КРУЭ площадь подстанции составит 1,5 га в отличие от традиционных ВРП, при строительстве которых площадь ПС составила бы около 9-12 га.

Подстанция 330 кВ "Западная" будет присоединена к магистральной электросети заходами линий 330 кВ Киевская — Северная и Киевская — Новокиевская. В перспективе от ПС 330 кВ "Западная" также будет построен кабельную линию 330 кВ на ПС 330 "Нивки".

Для передачи мощности потребителям Киева и области на подстанцию ​​будут заведены 20 ЛЭП 110 кВ соответствующих операторов систем распределения, а в перспективе — еще 4 ВЛ 110 кВ ОСР.

Финансирование строительства ПС 330 кВ "Западная" с заходами ВЛ 330 кВ осуществляется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития, сэкономленных по результатам реализации проекта строительства ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС — Каховская. Стоимость строительства около 32 млн долларов. Генеральный подрядчик — консорциум корейских компаний "Posco International & Hyosung", определенный по результатам международных конкурсных торгов.