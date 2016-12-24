"Укрзализныця" согласовала финансовый план с Мининфраструктуры

24 декабря 2016, 14:16
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал подготовку финансового плана, однако в целом финплан одобрен и отправлен на согласование в другие органы власти. После чего финплан "Укрзализныци" внесут на рассмотрение Кабинета министров

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Министерство инфраструктуры согласовало финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2017 год. Документ должен пройти процедуру согласования в других органах центральной власти, после чего поступит на рассмотрения Кабинета министров. Об этом заявляет пресс-служба мининфраструктуры.

При этом министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал подготовку и результат финансового плана. В частности, Омелян ожидал более основательный и системный документ.

Министр считает финплан слабым и не отражающим весь спектр направлений развития компании в 2017 году.

"Финплан согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки. Однако, мы ожидали другого подхода", — сказал Омелян.

Вторит ему перший замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов, который заявил, что "сохранился советский подход к планированию: подразделения УЗ подают планы, их режут, отдельные пункты утверждают и включают в один единый финплан компании".

Также Кравцов заявил, что у плана нет стратегического направления — "это набор шагов, а само направление движения не определено. С таким финпланом УЗ, в лучшем случае, будет стоять на месте".

Также вопросы у замминистра вызывают закупка новых вагонов и локомотивов.

"Отсутствие системного видения и планы о закупке тепловозов вместо электровозов вызывает больше вопросов, чем дает ответов", — сказал Кравцов.

Он уточнил, что министерство не увидело системной и убедительной позиции относительно распределения 12 млрд грн капитальных инвестиций, направленных на развитие компании в 2017 году.

Отметим, что финансовый план "Укрзализныци" на 2015 год утвердили в августе 2015-го, а финансовый план компании на 2016 год — утвердили в марте 2016 года.

Конфронтация между министром инфраструктуры, его первым замом и польским менеджментом УЗ длится уже не первый месяц.

Публично конфликт вышел на поверхность в ноябре этого года, когда глава УЗ Войцех Балчун в интервью ЦТС возмутился, что о недовольстве его работой со стороны Мининфраструктуры он узнает из других источников.

Владимир Омелян, министр инфраструктуры в ответ заявил, что не может понять, когда мешал больше: "когда отстаивал право Балчуна стать руководителем УЗ наперекор всем или теперь, когда требую от польской команды работать прозрачно, эффективно и системно, а не заниматься интригами и кулуарными договоренностями".

О спорах и их причинах Delo.UA писало в материале "Тугой УЗел: что происходит вокруг "Укрзализныци"?"

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця, мининфраструктуры, владимир омелян

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