"Укрзализныця" согласовала финансовый план с Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры согласовало финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2017 год. Документ должен пройти процедуру согласования в других органах центральной власти, после чего поступит на рассмотрения Кабинета министров. Об этом заявляет пресс-служба мининфраструктуры.
При этом министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал подготовку и результат финансового плана. В частности, Омелян ожидал более основательный и системный документ.
Министр считает финплан слабым и не отражающим весь спектр направлений развития компании в 2017 году.
"Финплан согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки. Однако, мы ожидали другого подхода", — сказал Омелян.
Вторит ему перший замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов, который заявил, что "сохранился советский подход к планированию: подразделения УЗ подают планы, их режут, отдельные пункты утверждают и включают в один единый финплан компании".
Также Кравцов заявил, что у плана нет стратегического направления — "это набор шагов, а само направление движения не определено. С таким финпланом УЗ, в лучшем случае, будет стоять на месте".
Также вопросы у замминистра вызывают закупка новых вагонов и локомотивов.
"Отсутствие системного видения и планы о закупке тепловозов вместо электровозов вызывает больше вопросов, чем дает ответов", — сказал Кравцов.
Он уточнил, что министерство не увидело системной и убедительной позиции относительно распределения 12 млрд грн капитальных инвестиций, направленных на развитие компании в 2017 году.
Отметим, что финансовый план "Укрзализныци" на 2015 год утвердили в августе 2015-го, а финансовый план компании на 2016 год — утвердили в марте 2016 года.
Конфронтация между министром инфраструктуры, его первым замом и польским менеджментом УЗ длится уже не первый месяц.
Публично конфликт вышел на поверхность в ноябре этого года, когда глава УЗ Войцех Балчун в интервью ЦТС возмутился, что о недовольстве его работой со стороны Мининфраструктуры он узнает из других источников.
Владимир Омелян, министр инфраструктуры в ответ заявил, что не может понять, когда мешал больше: "когда отстаивал право Балчуна стать руководителем УЗ наперекор всем или теперь, когда требую от польской команды работать прозрачно, эффективно и системно, а не заниматься интригами и кулуарными договоренностями".
О спорах и их причинах Delo.UA писало в материале "Тугой УЗел: что происходит вокруг "Укрзализныци"?"