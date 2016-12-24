"Укрзализныця" согласовала финансовый план с Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры согласовало финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2017 год. Документ должен пройти процедуру согласования в других органах центральной власти, после чего поступит на рассмотрения Кабинета министров. Об этом заявляет пресс-служба мининфраструктуры.

При этом министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал подготовку и результат финансового плана. В частности, Омелян ожидал более основательный и системный документ.

Министр считает финплан слабым и не отражающим весь спектр направлений развития компании в 2017 году.

"Финплан согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки. Однако, мы ожидали другого подхода", — сказал Омелян.

Вторит ему перший замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов, который заявил, что "сохранился советский подход к планированию: подразделения УЗ подают планы, их режут, отдельные пункты утверждают и включают в один единый финплан компании".

Также Кравцов заявил, что у плана нет стратегического направления — "это набор шагов, а само направление движения не определено. С таким финпланом УЗ, в лучшем случае, будет стоять на месте".