Транспорт 50 минут назад

"Укрзализныця" задним числом повысила зарплаты сотрудникам на 10%, как обещала профсоюзам

В конце марта под угрозой массовой забастовки с остановкой перевозок УЗ пошла навстречу Союзу железнодорожников

Фото: Долгинцевский райсовет Кривого Рога Фото: Долгинцевский райсовет Кривого Рога
Фото: Долгинцевский райсовет Кривого Рога

Правление "Укрзализныци" решило повысить на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих оклад менее 30 тысяч грн.

Как отмечается в сообщении госкомпании, тем самым она выполняет предварительные договоренности с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины. Соответствующие изменения были внесены в Положение об оплате труда работников АО "Укрзализныця".

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Хотя о повышении сообщается лишь сейчас, зарплаты железнодорожникам повысят все же с июня, как и было договорено. Потому уже за июль сотрудники УЗ получат повышенную оплату труда, а перерасчет за июнь будет осуществлен при начислении зарплаты за август.

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Напомним, что 30 марта "Укрзализныця" и профсоюзы договорились в случае стабилизации финансово-экономического состояния компании увеличить с 1 июня на 10% зарплаты тем железнодорожникам, у кого они меньше 30 тысяч грн.

Отметим, что 19 марта глава временной следственной комиссии Верховной Рады по доведению УЗ до нынешнего состояния Юлия Гришина сообщила, что трудовой коллектив госкомпании готовит массовую забастовку с остановкой всех видов перевозок.

25 марта в УЗ сообщили, что возобновляют пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников. Кроме того, были восстановлены выплаты, предусмотренные действующим отраслевым соглашением и коллективными договорами. Также принято решение о повышении с 1 апреля на 25% размеры суточных.

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Напомним, что перед этим, 17 марта, Кабинет министров решил досрочно прекратить полномочия председателя правления УЗ Владимира Жмака и возложить исполнение обязанностей главы правления на его члена Ивана Юрика.

В правительстве объяснили решение отсутствием у Жмака последовательной и системной стратегии по разделению "Укрзализныци".

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