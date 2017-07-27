"Укрзализныця" запустит еще один поезд в Перемышль

В конце августа "Укрзализныця" планирует запустить еще один поезд из Киева в польский Перемышль. Он будет ездить через Хмельницкий, Тернополь и Винницу.

"Сейчас согласовываем с польской стороной точный график движения поезда. Хотим продлить поезд 747 Киев-Львов до Перемышля, делая упор на пассажиров из Тернополя, Винницы и Хмельницкого, которые сейчас не имеют прямого сообщения с Польшей", — рассказали в компании.

О возможности создания ж/д сообщения этих трех городов с Польшей сообщалось еще в июне, однако тогда не назывался срок, когда это может произойти.

По нынешнему графику поезд №747 Киев-Львов отправляется в 6:26 с Дарницкого вокзала и прибывает во Львов в 14:22.

Напомним, что в декабре 2016 года "Укрзализныця" запустила поезд №705/706 Киев-Львов-Перемышль. Его маршрут проходит по северу Украины.