В Датагруп" подвели итоги 2019 года

В 2019 году "Датагруп" увеличила доходы на 8 % — до 1 474 млн грн. Рост EBITDA составил 21 %, при этом маржинальность EBITDA достигла 31 %. В бюджеты всех уровней перечислено 309 млн грн.

"Финансовые показатели "Датагруп" в 2019 году демонстрировали позитивную динамику благодаря успешно проведенной трансформации и завершению автоматизации большинства процессов внутри компании. Все это послужило мощным толчком к дальнейшему улучшению клиентского сервиса, диджитализации услуг нашей компании и укреплению позиций на рынке Украины", — комментирует СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба.

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Важным этапом в развитии "Датагруп" стало завершение проекта по автоматизации бизнес-процессов на платформе Creatio и вывод на рынок новой линейки услуг в области кибербезопасности. При этом компания запустила масштабный проект по модернизации сети и инвестировала в новые сервисы.

"В этом году украинский бизнес, как и страна в целом, столкнулись с новым вызовом — пандемией коронавируса. В этих условиях компании, как никогда, должны быть гибкими и мгновенно реагировать на все внешние изменения. Мы в течение первых двух дней общенационального карантина перевели 43 % сотрудников на удаленную работу и продолжили работать эффективно, ведь мы являемся частью критической инфраструктуры страны.

Также мы решили поддержать средний и малый бизнес в это непростое время и запустили всеукраинский проект RAZOM. Качественная связь и безупречный сервис всегда являлись ключевыми приоритетами нашей работы, но сейчас бизнес должен делать еще больше, чтобы поддержать экономику и страну. В рамках проекта RAZOM наши специалисты создали онлайн-площадку, на которой представлен каталог компаний и собраны предложения от локальных предпринимателей, продолжающих работать. Задачей проекта является поддержка среднего и малого бизнеса, увеличение количества заказов для бизнесов, работающих в украинских городах. Мы хотим помочь среднему и малому предпринимателю найти новых клиентов в своем городе, а нашим розничным клиентам — поддержать своего локального предпринимателя, при этом получив хорошую скидку. Мы планируем инвестировать в поддержку этой инициативы около 2 млн грн. Часть этих средств будет направлена на таргетированную рекламу, которая поможет привлечь заказчиков для бизнеса именно там, где компании работают", — подчеркнул Михаил Шелемба, СЕО "Датагруп".

Рост доходов по сегментам

Рост доходов по основным сегментам составил: B2C — 10 %, SMB — 21 %, B2B — 17 %.

"Датагруп" продолжает уверенно лидировать в сегменте B2B — рыночная доля составляет 49 %.

Основными факторами роста в этом сегменте стали: привлечение новых крупных клиентов, продажа VAS-услуг (Value-Added Services), в том числе услуг по кибербезопасности существующим клиентам, а также непрерывное расширение B2B-cервисов. При этом тренд роста продолжился за счет продажи основных услуг (каналы передачи данных и доступ к сети Интернет, в том числе через спутниковые каналы).

"Мы понимаем потребности бизнеса и государства в подключении новых учреждений, в том числе и объектов критической инфраструктуры, поддерживаем высокие стандарты клиентского сервиса. В режиме 24/7/365 наших клиентов обслуживают 700 квалифицированных технических специалистов, а также есть персонал технической поддержки для особо требовательных клиентов. Кроме того, мы предлагаем разные уровни SLA в зависимости от задач заказчика", — подчеркнул Михаил Шелемба, СЕО "Датагруп".

Доходы компании в сегменте SMB также демонстрируют хороший рост (21 %). Увеличилась как продажа основных услуг (интернет, телефония), так и продажа дополнительных сервисов (защита от DDoS-атак, облачные сервисы, виртуальная АТС).

По услуге предоставления доступа к сети Интернет в сегменте B2C наблюдается устойчивый рост количества клиентов, которые переходят на более дорогие и высокоскоростные тарифные планы. На конец года в базе компании доля таких абонентов составляет 40 %. При этом средний доход от абонента (ARPU) составляет 104 грн. Также растет количество абонентов, которые покупают пакет услуг "Интернет + ТВ", за счет интересного развлекательного контента и привлекательной стоимости.

Фокус на кибербезопасность и улучшение клиентского сервиса

В 2019 году компания "Датагруп" еще раз подтвердила соответствие международным стандартам сертификации ISO/IEC 27001 и статус одной из самых информационно защищенных компаний Украины. Компания начала предлагать клиентам пакет услуг DataProtect, в рамках которого клиенты могут получать различные сервисы в области кибербезопасности:

➡️ защищенный узел интернет-доступа;

➡️ SOC (Security Operations Center);

➡️ защита от DDoS-атак;

➡️ защита веб-приложений;

➡️ защита электронной почты;

➡️ защита каналов передачи данных;

➡️ защита телефонии;

➡️ аудит инфраструктуры;

➡️ аутсорсинг систем информационной безопасности;

➡️ сканирование на уязвимости;

➡️ тестирование на проникновение.

В июне 2019 года "Датагруп" завершила реализацию проекта по внедрению платформы bpm'online на базе продуктов Creatio. Благодаря этому проекту удалось автоматизировать все этапы работы с корпоративными клиентами на базе объединенной IT-платформы — управление взаимодействием с клиентами (CRM), улучшение технического сопровождения продаж (NTS) и обслуживания клиентов (Service Desk). В результате компания существенно сократила время обработки клиентских запросов, включения сервисов и разрешения аварийных обращений.

Международные стандарты ведения бизнеса

"Датагруп" последовательно внедряет лучшие международные практики ведения бизнеса. В начале этого года компания присоединилась к Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса (UNIC).

"Ничто не имеет большего значения для успеха компании, чем этические ценности и принцип добропорядочности ведения бизнеса. Создание корпоративной культуры, соответствующей принципам открытости, прозрачности и добропорядочности, предусматривает участие каждого сотрудника, партнера и клиента компании, их совместную работу с единой целью — "сделать правильные вещи правильно", — комментирует Михаил Шелемба, СЕО "Датагруп".

Также "Датагруп" присоединилась к Международной комплаенс-ассоциации (International Compliance Association (ICA), штаб-квартира которой расположена в Великобритании. Членство в ассоциации демонстрирует приверженность компании высоким стандартам практик и этического поведения, а также подтверждает международную репутацию "Датагруп" как ответственного оператора телекоммуникационных услуг.

Работодатель года и социально ответственная компания

В 2019 году "Датагруп" вошла в топ-20 лучших работодателей Украины по версии журнала "Бизнес". Сильные стороны "Датагруп" как работодателя — это стабильность, открытость, честность, социальная защита сотрудников, предоставление возможностей для развития и обучения. В компании запущен спортивно-благотворительный проект DataHeart, который вдохновил сотрудников сделать спорт частью своей жизни и сплотил их вокруг благотворительности. За каждую зарегистрированную тренировку сотрудника компания перечисляет средства на благотворительность — эти деньги направляются на финансирование операций на сердце для детишек из тех семей, которые не могут оплатить их самостоятельно. В рамках этого проекта в 2019 году проведено 7 операций на сердце детям и перечислено 714 тысяч грн помощи. Спорт стал неотъемлемой частью жизни для более чем 400 сотрудников компании.

Справка о компании:

"Датагруп" — всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома, лидер в сегментах передачи данных, международного транзита трафика и спутниковой связи. Также компания занимает лидирующие позиции на рынке телекоммуникаций для крупного бизнеса — 93% банков Украины являются клиентами "Датагруп". Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и комплекс услуг в области кибербезопасности — DataProtect. Менеджмент информационной безопасности компании соответствует самым высоким международным стандартам, что подтверждено сертификатом ISO 27001: 2013.