В декабре растет потребление электроэнергии из-за морозов

  22 декабря 2016, 13:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Из-за роста потребления электроэнергии в декабре 2016 года увеличилась нагрузка на тепловую генерацию

В декабре растет потребление электроэнергии из-за морозов | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Тепловые станции ДТЭК Энерго (энергетический актив Рината Ахметова) на 25% увеличили среднесуточное производство электроэнергии в декабре (по сравнению с декабрем 2015 года). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Станции ДТЭК производят до 108 млн кВт•ч в сутки. При этом, по данным диспетчера энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго", всего украинские ТЭС производят около 160 млн кВт•ч — свыше 30% электроэнергии в стране.

В ДТЭК объясняют рост производства электроэнергии в декабре значительным похолоданием.

"Мы наблюдаем рекордно холодный декабрь в Украине за последние 7 лет, что приводит к серьезному росту потребления электроэнергии. В таких условиях львиная доля нагрузки легла на тепловую генерацию ДТЭК. Увеличив производство электроэнергии, мы делаем весомый вклад в стабильность энергосистемы, что позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение страны зимой", — подчеркнул директор по генерации ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.

Отметим, что 51% электроэнергии (около 270 млн кВт•ч в сутки) производят атомные станции НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, большая часть нагрузки лежит на атомной генерации. Однако АЭС в Украине работают в базовом режиме — производят электроэнергию ровным графиком.

А поскольку в энергосистеме существуют дневные пики и ночные спады потребления, остальные виды генерации обеспечивает маневренность системы — снижают и увеличивают производство, в зависимости от потребностей. Именно в этом сегменте основная нагрузка ложится на тепловую генерацию.

Также отметим, что стоимость электроэнергии разных видов генерации отличается. Электроэнергия АЭС — самая дешевая, поэтому станции "Энергоатома" производят больше половины электроэнергии в Украине.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: тепловая энергетика, энергетика, энергоатом 24584661, дтэк западэнерго 23269555, электроэнергия, дтэк, ринат ахметов

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
В декабре растет потребление электроэнергии из-за морозов | Энергетика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.43
EUR EUR - - 27.54
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.09 12.87
Киевская область 20.93 12.43
Львовская область 20.77 12.58
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.