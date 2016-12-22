В декабре растет потребление электроэнергии из-за морозов

Тепловые станции ДТЭК Энерго (энергетический актив Рината Ахметова) на 25% увеличили среднесуточное производство электроэнергии в декабре (по сравнению с декабрем 2015 года). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Станции ДТЭК производят до 108 млн кВт•ч в сутки. При этом, по данным диспетчера энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго", всего украинские ТЭС производят около 160 млн кВт•ч — свыше 30% электроэнергии в стране.

В ДТЭК объясняют рост производства электроэнергии в декабре значительным похолоданием.

"Мы наблюдаем рекордно холодный декабрь в Украине за последние 7 лет, что приводит к серьезному росту потребления электроэнергии. В таких условиях львиная доля нагрузки легла на тепловую генерацию ДТЭК. Увеличив производство электроэнергии, мы делаем весомый вклад в стабильность энергосистемы, что позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение страны зимой", — подчеркнул директор по генерации ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.

Отметим, что 51% электроэнергии (около 270 млн кВт•ч в сутки) производят атомные станции НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, большая часть нагрузки лежит на атомной генерации. Однако АЭС в Украине работают в базовом режиме — производят электроэнергию ровным графиком.

А поскольку в энергосистеме существуют дневные пики и ночные спады потребления, остальные виды генерации обеспечивает маневренность системы — снижают и увеличивают производство, в зависимости от потребностей. Именно в этом сегменте основная нагрузка ложится на тепловую генерацию.

Также отметим, что стоимость электроэнергии разных видов генерации отличается. Электроэнергия АЭС — самая дешевая, поэтому станции "Энергоатома" производят больше половины электроэнергии в Украине.