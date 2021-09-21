В "Эпицентре" скидки до -50% на аккумуляторные пылесосы 2021 года

Последние годы такой бытовой прибор, как аккумуляторный пылесос навел много шума среди покупателей интернет-магазинов. Ведь бытует мнение, что такое устройство предназначено только лишь как дополнительный элемент к обычному проводному пылесосу.

Но мы готовы опровергнуть эту мысль, ведь такой аппарат имеет мощность до 2000 Вт, чего вполне хватит на уборку квартиры или даже дома. Им также удобно за считанные секунды убрать рассыпанную крупу, землю или даже пролитый кофе. Работать на одной подзарядке эти устройства могут до 50-и минут, а некоторые модели укомплектованы двумя аккумуляторами, то есть пока вы работаете на одном, второй может заряжаться, что довольно удобно и позволяют убрать довольно большую площадь помещения.

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Поскольку такой товар в одночасье стал сверх популярным, производители попытались сделать новые модели или улучшить старые, добавив к ним современные функции. К примеру, сейчас можно купить аккумуляторный пылесос с возможностью влажной уборки, а также с насадками для разных поверхностей. "Эпицентр", как всегда, любит радовать своих покупателей выгодными предложениями, акциями и распродажами. Едва добавив новые модели аккумуляторных пылесосов в свой ассортимент, гипермаркет запустил на них распродажу до -50%.

Лидерами по продажах оказались товары таких брендов, как: Philips, Electrolux, Samsung, Bosch, Rowenta и WaterHouse. К каждой позиции предоставляется официальная гарантия от производителя, на некоторые модели, она достигает даже 5-и лет. Стоит также отметить, что все больше заказов оформляется на универсальные аккумуляторные пылесосы. Это модели, которые укомплектованы большим количеством насадок: для чистки мебели, шерсти, для ковров с высоким ворсом, для твердого покрытия, а также насадками для уборки автомобиля, такие позиции часто называют — "2в1".

В связи с тем, что цены действительно нереально низкие, количество товара уменьшается с каждым днем. Поэтому, если вы хотите обзавестись крутым "помощником" по дому, поспешите на официальный сайт "Эпицентра", чтобы оформить там покупку. Оплатить заказ вы можете наличными или платежной картой на сайте. По поводу доставки так же есть приятный бонус, забрать заказ можно бесплатным самовывозом с центров выдачи онлайн-заказов, которые расположены по всей территории Украины, на отделениях почтовых операторов или оформить курьерскую доставку по адресу.