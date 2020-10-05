В Гамбурге построят систему подземных тоннелей для доставки грузов и вывоза отходов

В консорциуме Smart City Loop и Four Parx объявили, что положительное заключение технико-экономической экспертизы позволяет им приступить к реализации проекта строительства подземной грузовой транспортной системы Гамбурга (Германия).

В этом месяце консорциум приступит к этапу планирования, сообщает Infranews.

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Указано, что Smart City Loop предложила построить систему подземных тоннелей для доставки грузов и вывоза отходов из центра Гамбурга, поскольку города развивают свою транспортную инфраструктуру, ориентируясь, в первую очередь, на задачи пассажирских перевозок и доставку растущих объемов отправлений электронной торговли.

Как отмечается, проведенная вскоре технико-экономическая экспертиза показала, что предложенная Smart City Loop подземная транспортная система технически и экономически осуществима, а ее строительство позволит сократить выбросы CO2 и в целом загрязнение воздуха.

Ожидается, что предлагаемая система мощностью около 2,7 млн поддонов сэкономит городу 540 тысяч рейсов грузового транспорта, что сократит выбросы углекислого газа в атмосферу более чем на 10 тысяч тонн.

"В прошлом часто утверждалось, что подземные транспортные системы слишком дороги и потому нецелесообразны. Но технико-экономическое обоснование для Гамбурга ясно показало, что такая система является очень интересным решением именно с экономической точки зрения", — отметил управляющий партнер Four Parx Франсиско Дж. Бэр.

Известно, что компания Four Parx спроектировала специализированный логистический центр в центре Гамбурга для осуществления доставки "последней мили" по центральным районам города. Он создан с учетом перспективного строительства системы Smart City Loop.

На этапе планирования проекта консорциум будет проводить подготовку к строительству, искать инвесторов и места для строительства распределительных центров в центральных районах Гамбург-Митте и Альтоне.

Ранее в Швейцарии в горах Альпы официально открыли базисный железнодорожный тоннель Ченери (Ceneri), имеющий протяженность 15,4 км и соединяющий Беллинцону и Лугано.

Ввод тоннеля в эксплуатацию официально завершил программу нового железнодорожного сообщения через Альпы NEAT на сумму 23 млрд швейцарских франков, направленную на перевод движения с автомобильного на железнодорожный транспорт путем создания транзитных маршрутов с низким градиентом север-юг через Швейцарию.