В Индонезии испытали украинские БТР-4М (фото)

1 23 января 2017, 13:06
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Украинские БТР-4М на прошлой неделе успешно прошли испытания в условиях тропического климата в Индонезии

В Индонезии испытали украинские БТР-4М (фото) | Рынки | Дело Увеличить картинку

Как сообщает пресс-служба "Спецтехноэкспорта" (входит в состав "Укроборонпрома"), пять украинских боевых машин были поставлены Корпусу морской пехоты Индонезии в рамках выполнения контракта, подписанного в начале 2014 года с Министерством обороны Индонезии.

Во время испытаний в присутствии украинских специалистов протестировали амфибийные возможности бронетехники на море, провели огневые испытания в горной местности и проверили ходовые характеристики украинских БТР на трассе и на труднопроходимой местности.

Колонна с БТР-4М прошла 100 км своим ходом: вышла ночью из столицы Индонезии Джакарты к побережью Яванского моря, а уже на рассвете бронемашины протестировали свои амфибийные свойства на море. Местом огневых испытаний был выбран каньон, который позволяет проверить способность главного вооружения украинского БТР. Каждый из пяти БТР успешно поразил условные цели.

Особенно отметили возможности боевого модуля "Парус", который устанавливается на БТР-4М, и современного цифрового прицельного комплекса.

Напомним, в сентябре Украина обеспечила поставку Индонезии пробной партии БТР-4М из четырех машин для индонезийской морской пехоты в рамках заключенного в феврале 2014 года контракта. Договор предусматривает поставку пяти БТР-4М с возможностью дальнейшей поставки заказчику еще 50 машин.

Индонезия входит в число перспективных партнеров Украины в ВТС в Азиатско-Тихоокеанском регионе: в активе двустороннего ВТС поставки украинской бронетанковой и авиационной техники, а также ремонт и модернизация вооружений по заказу индонезийских военных.

По материалам: "Дело"
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Теги: бтр , укроборонпром 37854297

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В Индонезии испытали украинские БТР-4М (фото) | Рынки | Дело
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