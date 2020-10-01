Бизнес на субаренде жилья: законно ли и сколько можно заработать в месяц

Тренд приобретать жилье в качестве пассивного дохода существовал давно, но усилился 6 лет назад. Ему способствовали два фактора: гривневая выгодная стоимость квадратных метров на вторичном рынке и большая активность застройщиков. Тогда в 2014 году, что новые, что известные компании отреагировали на повышенный спрос изобилием предложения. Способствовала нестабильность в экономике и банковской сфере: девальвация национальной валюты, нестабильность банковской системы, закрытие банков и сокращение ставок депозитов подталкивала людей инвестировать в недвижимость с целью сохранить или преумножить средства.

В итоге выиграли все три заинтересованные стороны. Застройщики, потому что получили прибыль, собственники жилья, потому что правильно вложили средства и получили пассивный доход, арендаторы 一 изобилие предложения.

Выиграл и город Киев по нескольким основным причинам. Интерес к нему подогрели и футбольные матчи, и победа Джамалы на "Евровидении", и недорогие авиабилеты, и привлекательность для фрилансеров со всего мира. Они охотно арендовали жилье в летний период из-за хорошего климата и длинного лета, невысокой стоимости жилья в центре по сравнению с другими соседними странами, вкусной и недорогой едой в ресторанах, развитой сферой услуг, горничных и англоязычных нянь для детей.

Ну, а находчивые арендаторы нашли способ заработка: они пересдавали квартиры посуточно туристам и фрилансерам. В итоге зарабатывали все: и собственники, и арендаторы.

Что такое субаренда квартир

О субаренде чаще говорят в разрезе коммерческой недвижимости, когда арендованные площади делятся с другими бизнесами. В ритейле это работает так: магазин сдает помещения предприятиям, а последние получают выгодные ставки аренды и большой поток потенциальных покупателей, потому что обычный супермаркет у дома в столице посещают несколько тысяч человек в день.

В жилой недвижимости субаренда тоже распространена в нескольких популярных форматах:

Когда собственник живет в квартире, но сдает комнату. Когда квартира в длительной аренде, но каждую комнату арендуют разные люди. Когда арендатор арендует многокомнатную квартиру целиком, но комнату или несколько пересдает другим людям. Когда койко-место сдается в арендованной комнате. Когда договор длительной аренды подписан с одним лицом, но это лицо пересдает квартиру посуточно другим людям.

Первые четыре формата весьма распространены, но вот последний пункт пока еще в диковинку. Это связано как с рисками для собственников, так и для арендаторов.

Все стороны сделки рискуют, в первую очередь, деньгами, потому что кражи никто не отменял. "Посуточные арендаторы нередко забирают с собой, мелкую, но дорогую технику. Например, фены для волос, чайники, тостеры или любые другие предметы быта, которые помещаются в сумку", 一 рассказывает Елена Николова, столичный риэлтор.

Риски бывают и репутационными, когда жилье арендуют любители вечеринок или другие сомнительные личности. В итоге страдают не только собственники и арендаторы, но и все жильцы подъезда или дома. Их квартиры снижаются в стоимости из-за неприятного соседства.

Опасности бывают и для арендаторов. При неправильном или неумелом маркетинге арендатор рискует остаться без клиентов. Другой риск 一 если клиенты оставляют негативные отзывы из-за неубранной квартиры, поломанной техники или любого другого дискомфорта. В обоих случаях, арендатор рискует остаться без дохода, а значит и возможности оплатить стоимость аренды.

И все же некоторые предприимчивые арендаторы идут на риск, находят аргументы для собственников, и договариваются. Чаще всего речь идет о финансовом вознаграждении для владельцев. "В основном "плюшка" для собственников 一 добавочная стоимость за счет ремонта или заработок на фоне долгосрочной аренды условно на 40%", 一 рассказывает столичный риэлтор Богдан Маковецкий.

А сделку они закрепляют разделом в договоре аренды квартир. В нем появляется пункт о разрешении пересдавать квартиру третьим лицам. Также закрепляются права и обязанности сторон. Например, ответственность за имущество, кражи, состояние техники перекладывается на плечи арендатора, с которым подписан договор длительной аренды квартир. Последний несет полную материальную и другую ответственность за все происходящее в квартире, и в случае форс-мажорных ситуаций оплачивает ремонт, покупку техники из своего кошелька.

Сколько можно заработать в столице

Квартиру для аренды быстрее всего можно найти на OLX, где самое больше количество предложений по недвижимости. Но, увы, далеко не все они будут доходными.

Наиболее прибыльной будет субаренда (если удастся договориться с собственниками) в районе Дворца Украины: при стоимости аренды однокомнатной квартиры 13 тысяч грн в месяц, потенциальный доход составит 9 тысяч грн в летнее время.

Такой же доход будет и в Феофании — несмотря на ее удаленность от инфраструктуры и центра Киева. Объяснение этому простое: здесь находится известный санаторий и больница. Риелторы подсказывают — ценники в санатории кусаются, поэтому многие пациенты покупают медицинские услуги, но арендуют жилье неподалеку.

В других районах Киева средний заработок на аренде составит от 3,5 до 8 тысяч грн.

На левом берегу наиболее выгодный для посуточной аренды Харьковский массив с доходом в 8 тысяч грн ежемесячно. Хотя это и неудивительно благодаря удобному соседству, Познякам и Осокоркам и их развитой инфраструктурой.

Наименее доходный Позняки, несмотря на изобилие предложения 一 4 тысячи грн в месяц. Объяснение этому: изобилие предложения, невысокая цена посуточной аренды и высокие арендные ставки на жилье.

Правда, стоит отметить, что при правильном маркетинге и таргетировании продвижения своего жилья, можно иметь полную заполняемость каждый день.

Как мы считали

Для расчетов были выбраны все районы столицы, с 3 микрорайонами в 9 районах Киева, и 2 микрорайонами в Деснянском районе из-за отсутствия достаточного количества предложения посуточной аренды недвижимости. Стоимость долгосрочной и посуточной аренды жилья указана согласно данным портала OLX. Во всех случаях стоимость указана за однокомнатную квартиру. При расчетах также указаны ежемесячные затраты на коммунальные услуги во всех случаях на летний период 1 тысяча грн, на зимний 一 2 тысячи грн и амортизация для покупки мелкой бытовой техники, полотенец 一 1 тысяча грн. Доход ориентировочный в случае 30 дней в месяц. Доход указан с расчетом, что арендатор (с длительным договором аренды) не тратит на уборку.







Правый берег

Микрорайон Район Стоимость аренды 1-комнатной квартиры долгосрочно Стоимость суток аренды на OLX Доход при загруженности квартиры 30 дней летом Доход при загруженности квартиры 30 дней зимой м. Дворец Украина Голосеевский 13000 800 9 040 8000 Феофания Голосеевский 10000 700 9 030 8 050 Центр Печерский 17000 900 8 010 7 020 Приорка Оболонский 10000 600 8 010 7 020 Бульвар Тараса Шевченко Шевченковский 16000 850 7 565 6 545 Политехинический институт Шевченковский 10000 650 7 540 6500 Жуляны Соломенский 7500 550 7 040 6 000 Подол Подольский район 15000 800 7 040 6 000 Выставочный центр Голосеевский 12000 700 7000 6 020 Минский массив Оболонский 8000 550 6 545 5000 Оболонь Оболонский 10000 600 6 000 5 040 Виноградарь Подольский район 7000 500 6 000 5 000 Мостицкий Подольский район 7000 500 6 000 5 000 Зверинец Печерский 13500 700 5 530 4 550 Чоколовка Соломенский 8000 500 5 000 4 000 Нивки Шевченковский 8500 500 4 500 3 500 Борщаговка Святошинский 7000 450 4500 3 510 Святошино Святошинский 7000 450 4 000 3 000 Академгородок Святошинский 9000 500 4 000 3 000 Отрадный Соломенский 8000 450 3 510 2 520 Черная гора Печерский 13500 600 2 520 1 500

*стоимость коммунальных услуг в летнее время во всех случаях 1 тысяча грн в месяц;

**стоимость коммунальных услуг в зимнее время 2 тысячи грн в месяц ***амортизация (затраты на мелкий ремонт, закупку постельного белья, посуды и других украденных, разбитых, сломанных предметов интерьера).

Количество дней аренды посуточно, чтобы покрыть затраты на долгосрочную аренду

Микрорайон Район Количество дней аренды для покрытия затрат летом Количество дней аренды для покрытия затрат зимой м. Дворец Украина Голосеевский 18,7 20 Феофания Голосеевский 17,1 18,5 Центр Печерский 21,1 22,2 Приорка Оболонский 21,1 22,2 Бульвар Тараса Шевченко Шевченковский 21,1 22,3 Политехинический институт Шевченковский 18,4 20 Жуляны Соломенский 17,2 19,09 Подол Подольский район 21,2 22,5 Выставочный центр Голосеевский 20 21,4 Минский массив Оболонский 18,1 20 Оболонь Оболонский 20 21,6 Виноградарь Подольский район 18 20 Мостицкий Подольский район 18 20 Зверинец Печерский 22,1 23,5 Чоколовка Соломенский 20 22 Нивки Шевченковский 21 23 Борщаговка Святошинский 20 22,2 Святошино Святошинский 22 24 Академгородок Святошинский 22 24 Отрадный Соломенский 22,2 24,4 Черная гора Печерский 25,8 27,5



Левый берег

Микрорайон Район Стоимость аренды 1-комнатной квартиры долгосрочно Стоимость аренды на OLX Доход при загруженности квартиры 30 дней летом Доход при загруженности квартиры 30 дней зимой Харьковский Дарницкий 8000 600 8 040 7 020 Бортничи Дарницкий 5500 500 7 500 6 500 Воскресенка Днепровский 7500 500 5 500 4 500 Троещина Деснянский 7500 500 5 500 4 500 Лесной Деснянский 6500 500 6 500 5 500 ДВРЗ Днепровский 7500 500 6 500 5500 Русановка Днепровский 10000 550 4 510 3 520 Позняки Дарницкий 12000 600 4 020 3 000

Количество дней аренды посуточно, чтобы покрыть затраты на долгосрочную аренду

Микрорайон Район Количество дней аренды для покрытия затрат летом Количество дней аренды для покрытия затрат зимой Харьковский Дарницкий 16,6 18,3 Бортничи Дарницкий 15 17 Воскресенка Днепровский 19 21 Троещина Деснянский 19 21 Лесной Деснянский 17 19 ДВРЗ Днепровский 17 19 Русановка Днепровский 21,8 23,6 Позняки Дарницкий 23,3 25

*средняя стоимость коммунальных услуг в летнее время по всех случаях 1 тысяча грн в месяц;

**стоимость коммунальных услуг в зимнее время 2 тысячи грн в месяц;

***амортизация (затраты на мелкий ремонт, закупку постельного белья, посуды и других украденных, разбитых, сломанных предметов интерьера).

Екатерина Спорыш, специально для Delo.ua