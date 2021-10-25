Транспорт 60 минут назад

В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички

Рейсы отменяются по техническим причинам

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

С 25 октября "Киевпастранс" отменил четыре рейса скоростной городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"25 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304,7311-7312, 7319", — говорится в сообщении.

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В "Киевпастрансе" принесли извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что 23 октября Киеве подросток попал под поезд городской электрички рейса №7313 на перегоне между станциями "Вышгородская" и "Сырецкая" в направлении станции "Борщаговская".

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В начале сентября пассажирский поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожном переезде через проспект Науки в Киеве.

Также отметим, что недавно на участке между Фастовом и Житомиром поезд сообщением Бахмут — Львов протаранил комбайн, из-за чего были повреждены шесть вагонов.

Напомним, 15 марта в Киеве запустили модернизированный электропоезд City Express.

Перед этим стало известно, что в 2021 году "Укрзализныця" инвестирует более 14 млрд грн,, 10 млрд грн из которых направлены на обновление подвижного состава, а еще 4 млрд грн — на инфраструктуру.

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