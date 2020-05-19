Транспорт 8 минут назад

В Киеве после возобновления работы метро откажутся от жетонов: как оплатить за проезд

После запуска подземки пассажиры еще месяц могут использовать жетоны зеленого цвета приобретенные до карантина

Жетоны исчезнут из столичной подземки сразу же после возобновления работы. Фото: Delo.ua Жетоны исчезнут из столичной подземки сразу же после возобновления работы. Фото: Delo.ua
Жетоны исчезнут из столичной подземки сразу же после возобновления работы. Фото: Delo.ua

После возобновления работы киевского метрополитена жетоны как способ оплаты за проезд перестанут использовать, хотя и не сразу. Об этом сообщили в коммунальном предприятии  "Киевский метрополитен".

Новшества связаны в связи с внедрением в общественном транспорте столицы единой автоматизированной системы оплаты за проезд (е-билет — Delo.ua). Он, напомним должен был заработать еще 1 апреля, но из-за закрытия метрополитена сроки перенесли. 

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Как теперь оплатить проезд в киевской подземке:

  • С помощью KyivSmartCard (стоимость карты — 50 гривен);

  • Картой метро (до 31.03.2021);

  • Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

  • Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

  • Мобильным приложением KyivSmardСard;

  • Разовыми билетами с QR-кодом (бумажным или электронным).

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Однако, еще течение месяца с даты возобновления работы пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета, уточнили в администрации подземки. Что касается льготников, то жители столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина, а общегосударственные льготные категории  обязаны предъявить оригинал соответствующего удостоверения. 

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Напомним, жетоны внедрили в киевской подземке еще в 1992 году. До этого использовали разнообразные варианты оплаты за проезд — печатные билеты, 5 и 15- копеечные монеты, комбинированные проездные (автобус+метро, трамвай+метро, троллейбус — Delo.ua)

Отметим, что на внедрение системы е-билета из столичного бюджета ушло ни много, ни мало, 503 миллиона гривен. За эти деньги закупили все необходимое оборудование для всего общественного транспорта столицы, а также провели всевозможные тестирования системы, чтобы она не давала сбои в работе. А вот перспектива внедрения е-билета у частных перевозчиков остается туманной. 

Ранее, Delo.ua сообщали, что метрополитены в Киеве, Днепре и Харькове могут возобновить свою работу уже 25 мая, "если позволит эпидемиологическая ситуация". Об этом в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник, 18 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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