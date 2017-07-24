В Киеве построят рекордное количество квартир в 2017 году

Столичные застройщики в 2017 году планируют установить рекорд, и сдать в эксплуатацию более 3 млн кв. м. жилой недвижимости. 48% от общего количества планируемых к сдаче квадратных метров припадает на три компании: "Киевгорстрой", который намерен сдать в эксплуатацию 700 тыс. кв. м., "Укрбуд" — 500 тыс. кв. м. и "Интергал-Буд" — порядка 250 тыс. кв. м.

По данным Госстата, в I квартале 2017 года уже введено в эксплуатацию 295,7 тыс. кв. м. жилой недвижимости, что в 2,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

По состоянию на июнь-2017 к продаже предлагались квартиры в 249 жилых комплексах, в их числе объекты незавершенного строительства и квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, по данным исследования Adress.ua, в июне 2017 года составила $801 за 1 квю м. Данный показатель в категории однокомнатных квартир в июне был на уровне $783 за 1 кв. м. Двухкомнатные — $790 за "квадрат". Медианная цена 3-х, а также 4-х и более комнатных квартир, составила $903 за 1 кв. м.

Самым дорогим районом в столице традиционно является Печерский — $1607 за 1 кв. м. Минимальная стоимость — $578 за "квадрат" — зафиксирована в Деснянском районе.

Отметим, что в июне рекордно вырос спрос на жилье в самой низкой ценовой категории, до $30 тыс., как и в предыдущие периоды он оставался наивысшим — 92% от общего количества запросов к базе данных портала Address.ua. На втором месте остались квартиры в диапазоне $50–70 тыс. с долей запросов 4%. Спрос на жилье с ценой от $70 тыс. остается низким — всего 2% запросов к базе данных портала.

Спрос на однокомнатные квартиры в июне 2017 года был наивысшим в сравнении с другими группами жилья и составил 56%. 35% запросов были сосредоточены в категории 2-комнатных, трехкомнатными квартирами в прошлом месяце интересовались 8% пользователей, ищущих недвижимость для покупки.

При этом наибольший спрос у покупателей сосредоточен в диапазоне от 30 до 50 кв. м, доля таких запросов составляет 51% от общего количества. 26% соискателей интересуются квартирами площадью от 50 до 80 кв. м. Процент запросов на квартиры площадью от 80 до 100 кв. м составил 15%.

По данным портала Address.ua, наибольший интерес у покупателя вызывают Печерский и Шевченковский районы столицы, доля просмотров объявлений в этих районах составляет 23% и 21% от общего количества просмотров. На третьем месте Соломенский район с долей просмотров — 11%. Меньше всего покупатель интересуется первичной недвижимостью в Деснянском районе, всего 1% от общего количества просмотров.