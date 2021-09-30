В легальном онлайн-казино Slots CIty появились игры от ведущих мировых разработчиков

В Украине продолжается переход от пиратских гэмблинговых технологий к легальному программному обеспечению для азартных игр. Лицензионное онлайн-казино Slotscity.ua подписало прямые контакты опоставке программного обеспечения от ведущих мировых разработчиков, среди которых знаменитые мировыебренды EGT Interactive, Novomatic и Endorphina.

Эти компании являются одними из крупнейших и наиболее авторитетных разработчиков, с которым сотрудничает большинство ведущих онлайн-казино мира.

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Сегодня в портфеле одного из ведущих европейских провайдеров EGT Interactive — более 150 онлайн-слотов. Львиная доля этих игр лидирует по популярности среди пользователей онлайн-казино в разных странах. Slots City стало первым украинским онлайн-казино, которое договорилось о легальном сотрудничестве с EGT Interactive напрямую.

Не менее известным поставщиком украинского казино стала чешкская компания Endorphina, в портфеле которой более 50 видеослотов. Сильные стороны этого разработчика — применение 3D-технологий, оригинальное анимационное вступление, качественное музыкальное сопровождение, вариативность линий для выплат, масштабная бонусная программа и простой интерфейс.

Также на легальном сайте онлайн-казино SlotsCity.ua появились слоты от крупного австрийского концерна Novomatic, который десятки лет разрабатывает игорное оборудование для компаний по всему миру.

"Мы получили официальную лицензию на ведение азартных игр в Украине и ответственно ведем бизнес, — рассказывает Руслан Нонка, со-учредитель Slots City, входящего в состав международного холдинга Storm International. По его словам, соглашение о лицензионном софте гарантирует высокий уровень безопасности и защиты персональных данных гостей онлайн-казино.

"Вместе с цивилизованным рынком азартных игр в Украине мы строим новую культуру игры, — говорит Руслан Нонка. — Именно поэтому мы переходим на прямые, официальные отношения со всеми мировыми лидерами. Мы уверены, что наши гости заслуживают только лучшее из того, что есть на мировых рынках".

Ранее легальное онлайн-казино SlotsCity.ua первым на рынке азартных игр внедрило авторизацию игроков с помощью цифровых документов в приложении Дія.

"Для нашей компании, как и для всего холдинга, соблюдение цивилизованных правил и безопасность гостей — основные приоритеты", — уверен Нонка.

Принцип ответственной игры является основной ценностью международного холдинга Storm International, в состав которого входит игорный бренд Slots City. Холдинг инвестировал в Украину сразу после легализации рынка азартных игр, которая состоялась в прошлом году.

Кроме онлайн-казино и игровых залов Slots City, в холдинг входит казино Шангри Ла Киев, расположенное в отеле Fairmont Grand Hotel. Бренд Shangri La хорошо знаком игрокам по всему миру, и за свою почти полувековую историю стал признанным местом для игр высочайшего класса.

Shangri La объединяет лучшие казино в Ереване, Минске, Тбилиси и входит в рейтинг ТОП-развлечений согласно Tripadvisor. Казино сети уже пять лет подряд становятся лучшими по итогам проведения национальных премий Golden Brand в Тбилиси и "Выбор года" в Минске.